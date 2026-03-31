İstanbul Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yıkılması planlanan 5 katlı bina için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yıkım ekibi, vatandaşlara çalışmalara çarşamba günü yapılacağını söyledi. Ancak ekipler iddiaya göre önceki gün çevre sakinlerine haber vermeden ve güvenlik önlemleri almadan yıkıma başladı.
Yıkım sırasında binanın üst katlardan kontrollü şekilde yıkılması yerine alt katlardaki kolonlar kesildi. Bina aniden çöktü. Bitişikteki Dursun Sarıtemur'a ait binanın taşıyıcı kolonu patlayarak zarar gördü. Yaşanan panik sırasında bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki binaları tahliye etti.
'KÜÇÜK KEPÇEYLE GELMİŞLER'
Bina sahibi Dursun Sarıtemur, "Büyükşehire gidip bu yıkımın durdurulmasını istedik. Sabah küçük kepçeyle yıkıcıyla geldiklerini; bunun bu binayı yıkamayacağını söyledik. Bizlere 'Biz bu işin ustasıyız, yıkacağız' dediler. Biz de bıraktık işimize gittik. Sonra da akşam saat 17.00'de haber geldi. Yan taraftan adam alttan kolonu kesiyor, 5 katlı bina yere yıkılıyor ve o yıkılırken de bizim kolonumuz patlıyor. Şu anda hepsi burada toplanmış sözler, laf anlatıyorlar. Benim karnımı doyurmaz çünkü beni mağdur eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi" dedi.