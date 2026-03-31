

'KÜÇÜK KEPÇEYLE GELMİŞLER'

Bina sahibi Dursun Sarıtemur, "Büyükşehire gidip bu yıkımın durdurulmasını istedik. Sabah küçük kepçeyle yıkıcıyla geldiklerini; bunun bu binayı yıkamayacağını söyledik. Bizlere 'Biz bu işin ustasıyız, yıkacağız' dediler. Biz de bıraktık işimize gittik. Sonra da akşam saat 17.00'de haber geldi. Yan taraftan adam alttan kolonu kesiyor, 5 katlı bina yere yıkılıyor ve o yıkılırken de bizim kolonumuz patlıyor. Şu anda hepsi burada toplanmış sözler, laf anlatıyorlar. Benim karnımı doyurmaz çünkü beni mağdur eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi" dedi.

