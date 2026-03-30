Kazaya kurban edilen Tuana'nın bağışlanan organları umut oldu: 4 ayrı ile gönderildi

Giresun'un Görele ilçesinde daha önce CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen ve 3 gün önce yaşanan kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki kızın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından bağışlanan organları 4 ildeki hastanelerden gelen görevlilerce teslim alındı.

Taciz mağduru genç kızın bağışlanan organları 4 ayrı ile gönderildi. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.(

Görele Köprüsü üzerinde 28 Mart gecesi meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen Tuana Torun'a A.H. yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarparak ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderilmişti. Tuana Torun ise önce Görele Devlet Hastanesi'ne ardından da Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Torun'un burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşti. Acı haber üzerine ailesi kızlarının korneası hariç tüm organlarının bağışlanmasına karar verdi. Bunun üzerine farklı illerden kente gelen ekipler genç kızın organlarını bugün öğle saatlerine kadar süren çalışmaların ardından teslim aldı.

Genç kızın akciğerleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne, kalp kapakçıkları İstanbul Onkim Kök Hücre Merkezi'ne, sağ böbreği Başkent Hastanesine, sol böbreği Samsun Ondokuz Mayıs üniversitesine ve karaciğeri ise Erzurum Atatürk Üniversitesine gönderildi.


Öte yandan genç kızın yarın Görele Hasanağa Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazı sonrası aynı ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

