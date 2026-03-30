Emniyetteki işlemlerinin ardından A.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderilmişti. Tuana Torun ise önce Görele Devlet Hastanesi'ne ardından da Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Torun'un burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşti. Acı haber üzerine ailesi kızlarının korneası hariç tüm organlarının bağışlanmasına karar verdi. Bunun üzerine farklı illerden kente gelen ekipler genç kızın organlarını bugün öğle saatlerine kadar süren çalışmaların ardından teslim aldı.