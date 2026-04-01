Şehre özgü portakal çiçeği kokuları eşliğinde gerçekleşecek organizasyona, Adanalıların yanı sıra çevre illerden de yoğun katılım bekleniyor. Peki 2026 Portakal Çiçeği Festivali'nde hangi sanatçı konser verecek? İşte etkinlik takvimi…

🌸 FESTİVAL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adana'da her yıl büyük ilgi gören Portakal Çiçeği Festivali, bu yıl 1 Nisan Çarşamba günü kapılarını açıyor. Etkinlikler, şehrin farklı noktalarında renkli programlarla başlayacak.

🎭 İLK GÜN PROGRAMI

Festivalin açılış gününde, Atatürk Parkı'nda saat 17.00'de çocuklara yönelik bir gösteri düzenlenecek. Bu etkinliğin ardından sahne, müzik performanslarına ev sahipliği yapacak.

Aynı gün Merkez Park Mobil Sahne'de ise program daha erken saatlerde başlayacak. Saat 11.30'da bando gösterisi ile açılış yapılacak. Gün içinde saat 17.00'de Fatma Akyüz Güher Müzik Topluluğu, akşam saat 19.00'da ise Türk Kadınlar Birliği THM Korosu sahne alacak.

Festival kapsamında 5 Nisan Pazar günü saat 09.00'da geleneksel Adana Halk Koşusu düzenlenecek.

🏃 ADANA HALK KOŞUSU NE ZAMAN?

Festival, toplamda beş gün sürecek ve 1–5 Nisan 2026 tarihleri arasında devam edecek. Etkinliklerin son gününde, yani 5 Nisan Pazar sabahı saat 09.00'da, geleneksel Adana Halk Koşusu gerçekleştirilecek.

🎤 FESTİVALDE SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Festival kapsamında düzenlenecek konserlerde birçok sevilen sanatçı sahneye çıkacak:

2 Nisan: Haluk Levent, Yüreğir Millet Bahçesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

3 Nisan: Mikail Aslan, Doğankent Yüreğir'de sahne alacak.

4 Nisan: Derya Uluğ, festival coşkusunu zirveye taşıyacak performansıyla izleyici karşısında olacak.