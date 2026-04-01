Yalova'da hayatta tutan manevra: Nefessiz kalan öğrenciyi "Heimlich" kurtardı

İlk yardım eğitimi ve Heimlich manevrası bir can daha kurtardı... Yalova'nın Çınarcık ilçesinde boğazına şeker kaçan ilkokul öğrencisi, ilk yardım eğitimi alan okul müdürünün uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Olay anını anlatan okul müdürü "Heimlich manevrasını yaparak boğazından o şekeri çıkarttık. Sonra da öğrenci ve biz rahat bir nefes aldık" ifadelerini kullandı.

Yalova Çınarcık'taki Hüdaverdi Aydın Ortaokulu'nda eğitim gören 5. sınıf öğrencisi Mazin Ali, ders bitiminde sınıfından çıkarak merdivenlere yöneldi.

Okul müdürü saniyelerle yarıştı! Öğrencisini ölümden kurtardı

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüde, nefes borusuna şeker takılmasıyla merdivenlere yığılan öğrencisinin yardım istemesi üzerine nöbetçi öğretmen Özge Eriş Ağcabaşoğlu durumu Okul Müdürü Osman Beken'e iletti.

NEFESSİZ KALAN ÖĞRENCİYİ KURTARDI

Öğrencinin yanına gelen Beken, öğrencisinin ağzını kontrol ettikten sonra Heimlich manevrasındaki süpürme hareketini yaptı ve öğrencinin boğazına kaçan şeker ağzından dışarı çıktı.

Beken, olayın 27 Mart Cuma günü okul çıkış saatinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Öğrencinin merdivenlerden inerken boğazına şeker kaçması sonucu nöbetçi öğretmenden yardım istediğini aktaran Beken, "Nöbetçi öğretmen de bana gelerek haber verdi. Ben de hemen öğrencimin yanına gittiğimde şekerin boğazının biraz daha iç tarafına kaçtığını gördüm. Aldığım ilk yardım eğitiminde öğrendiğim Heimlich manevrasını yaparak boğazından o şekeri çıkarttık. Sonra da öğrenci ve biz rahat bir nefes aldık." dedi.

"HERKES MUTLAKA İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMALI"

Beken, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde çocuğun kurtarılmasına vesile olduğunu belirterek, "İlk yardımın hayat kurtardığını, herkesin mutlaka ilk yardımla ilgili bilgi sahibi olması gerektiğini söylüyoruz. Meslek hayatımın 19'uncu yılı. 19 yıldır ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Aldığımız eğitimlerde sanki başımıza böyle bir şey gelmeyecek gibi düşünebiliyoruz ama öyle değil hepimizin başına gelebilir." diye konuştu.

