İstanbul Sarıyer'de gıda firmasında finans danışmanı olarak çalışan H.H., kendisini kaçırılmış gibi göstererek şirket hesabından 4,5 milyon dolar çaldığı iddiasıyla, suç ortağı olduğu öne sürülen 5 kişiyle birlikte gözaltına alındı.
"PARANIN PEŞİNE DÜŞMEYİN"
Olay İstanbul'da 5 Mart 2026'ta meydana geldi. Polise başvuran gıda şirketi yetkilileri finans danışmanı olarak çalışan H.H.'nin şirket hesabından 4,5 milyon doları başka bir hesabına aktararak dolandırıcılık yaptığı konusunda şikayetçi oldu. Şüpheli H.H.'nin dolandırıcılık olayından 1 gün önce kendisini kaçırılmış gibi gösterdiği, şirketi bir kişinin aradığı, telefonu açan kişiye ise "Adamınız elimizde polisi aramayın. Paranın da peşine düşmeyin" dediği belirtildi.
3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada paranın havale edildiği banka hesabının izini süren polisler, dolandırılan 4,5 milyon doların 4 ayrı hesaba havale edildiğini belirledi. Polis ekipleri kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Şile'de eş zamanlı baskın yaptı. Baskında aralarında H.H.'nin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan evlerdeki aramalarda 680 bin lira nakit para, 3 bin 600 dolar, 2 silah, 65 adet mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada dolandırıcılıktan elde edilen paranın 2 milyon 190 bin dolarını ele geçirirken, sadece bir hesapta bulunan 1 milyon 140 bin dolara ise bloke konulduğu öğrenildi. Polis soruşturmasında H.H.'nin kaçırılmadığı, hazırladığı plan gereği kendisini kaçırılmış gibi gösterdiği ortaya çıktı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.