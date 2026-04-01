Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 05.30 sıralarında çevre yolu üzerindeki Çubuk Barajı Köprüsü üzerinde meydana geldi.
İKİ OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 BNF 379 ve 42 EF 963 plakalı otomobiller köprü üzerinde çarpıştı. Kazada 42 EF 963 plakalı araç alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ: 5 ÖLÜ
Ancak araç büyük oranda yanarak kullanılmaz hale geldi. Kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Hayatını kaybedenlerden ikisinin profesyonel kayak sporcusu olan Mustafa Seyitoğlu (24) ve Servet Hızarcı (25) olduğu tespit edildi.
Kazada yanarak vefat edenlerin de olduğu öğrenilirken, acılı ailelerin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi devam ediyor.