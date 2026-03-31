Konya'da trafik ekipleri, M.A.A. ve E.B.'nin Adana Çevre Yolu'nda otomobilleriyle yarış yapıp, makas attığını tespit etti. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücülerden E.B., Şehit Furkan Doğan Caddesi'nde durduruldu.



İki sürücü de gözaltına alındı. M.A.A. hakkında, 'Karayollarında yarış yapmak' ve 'Makas atmak' suçlarından toplam 136 bin TL idari para cezası uygulandı.



EHLİYETLERİNE EL KONULDU



Sürücü belgesine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu. E.B. hakkında ise 'Karayollarında yarış yapmak', 'Makas atmak' ve 'Dur ikazına uymamak' suçundan 336 bin TL idari para cezası uygulandı. E.B.'nin de ehliyetine 2 yıl 4 ay süreyle el konulurken aracı ise 6 ay süreyle trafikten men edildi.

