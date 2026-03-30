Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kılınçoğlu Mahallesi'nde yaşayan Fatoş Bozkurt (54), ailesi için 30 yıldır dikiş makinesi başında çalıştı. Eşi Lütfi Bozkurt'tan aldığı destekle önce evinde, daha sonra ise ikamet ettiği mahallede açtığı terzi dükkanı sayesinde ailesinin geçimini sağlayarak 4 çocuğunu okuttu.

Gaziantep'te 30 yıldır terzilik yapan kadının çocuklarından 3'ü öğretmenlik, biri de dış hekimliği okuyor. Halen çalışmayı sürdüren kadın, azmi ile çevresine de örnek oluyor.

Çocuklarından 3'ü öğretmenlik, biri de diş hekimliği okuyor. Kadın, evde sipariş üzerine diktiği nevresim, pike, yastık, yorgan ve döşek kılıfları gibi ürünleri satarak fabrikada çalışan eşi Lütfi Bozkurt'a destek oldu.





"BÜYÜK GURUR VE MUTLULUK YAŞIYORUM"



10 yıl önce mahallerinde açtığı dükkanda mesleğine devam eden kadın, çocuklarını meslek sahibi yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Bir yandan da belediyelerin ve Halk Eğitim Merkezi'nin mefruşat kurslarına katılarak çıraklık, kalfalık ve usta öğretici belgeleri alan Bozkurt, azmi, çalışkanlığı ve fedakarlığıyla başta kadınlar olmak üzere herkese örnek oluyor.

