Türkiye Barolar Birliği, idari para cezalarına yönelik açılan davalarda avukatlık ücretine ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Özellikle son dönemde artan trafik cezaları sonrası gündeme gelen düzenleme, Sulh Ceza Hakimlikleri'nde görülen davalar açısından dikkat çekici sonuçlar doğuracak.
VEKALET ÜCRETİ KURALI DEĞİŞTİ
Yapılan düzenlemeyle birlikte, idari para cezalarına karşı açılan davalarda başvurunun reddedilmesi halinde artık avukatlık vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Önceki uygulamada dava kaybedilse dahi vekalet ücreti ödenmesine karar verilebiliyordu.
Yeni tarifede bu ifade çıkarılarak, yalnızca başvurunun kabul edilmesi veya hakimlik kararının kaldırılması durumlarında avukatlık ücretine hükmedileceği açık şekilde belirtildi.
RESMİ METİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemede, Sulh Ceza Hâkimlikleri'nde görülen;
📌Tekzip başvuruları
📌İnternet içerik kaldırma talepleri
📌İdari para cezalarına itirazlar gibi işlemlerde, yalnızca başvurunun kabulü halinde avukatlık ücretine hükmedileceği ifade edildi.
Eski metinde yer alan "reddi" ibaresinin çıkarılmasıyla, dava kaybeden taraf açısından önemli bir mali yük ortadan kaldırılmış oldu.
ALT SINIR KURALI DEĞİŞMEDİ
Düzenlemede dikkat çeken bir diğer nokta ise, daha önce de uygulanan alt sınır kuralının korunması oldu.
Buna göre:
📌Dava konusu idari para cezası, tarifedeki maktu avukatlık ücretinin altındaysa hükmedilecek vekalet ücreti, ceza tutarı kadar olacak.
Bu hüküm yeni tarifede aynen yer aldı.
ÖRNEKLE YENİ UYGULAMA
Yeni düzenleme somut bir örnekle daha net anlaşılabiliyor:
📌4 bin TL'lik bir trafik cezasına itiraz edilip dava kazanılırsa mahkeme 4 bin TL vekalet ücretine hükmedecek.
Öte yandan tarifeye göre Sulh Ceza Hakimlikleri'nde belirlenen standart avukatlık ücreti 18 bin TL seviyesinde bulunuyor.
YÜKSEK TUTARLI CEZALARDA FARKLI HESAP
Daha yüksek tutarlı idari para cezalarında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor.
Örneğin:
140 bin TL'lik bir ceza için açılan dava kazanılırsa. Bu kez maktu tarife uygulanacak. Buna göre 18 bin TL avukatlık ücreti ödenecek.
VATANDAŞ NE YAPMALI?
Trafik cezaları gibi idari yaptırımlarda, karşı tarafta genellikle bir avukat bulunmuyor ve süreç çoğunlukla evrak üzerinden yürütülüyor. Ancak bireylerin bir avukatla temsil edilmesi halinde, yeni düzenlemenin doğuracağı sonuçların dikkate alınması önem taşıyor.
Yapılan değişiklik özellikle dava açma konusunda tereddüt yaşayanlar için mali riskleri azaltırken, idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurunun önünü daha da açabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.