Buna göre: 📌Dava konusu idari para cezası, tarifedeki maktu avukatlık ücretinin altındaysa hükmedilecek vekalet ücreti, ceza tutarı kadar olacak.

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer nokta ise, daha önce de uygulanan alt sınır kuralının korunması oldu.

Sulh Ceza Hâkimlikleri’ndeki başvurular için önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi.

Öte yandan tarifeye göre Sulh Ceza Hakimlikleri'nde belirlenen standart avukatlık ücreti 18 bin TL seviyesinde bulunuyor.

📌4 bin TL'lik bir trafik cezasına itiraz edilip dava kazanılırsa mahkeme 4 bin TL vekalet ücretine hükmedecek.

Yeni düzenleme somut bir örnekle daha net anlaşılabiliyor:

Yeni düzenleme vatandaşın dava açma riskini azaltıyor.

YÜKSEK TUTARLI CEZALARDA FARKLI HESAP

Daha yüksek tutarlı idari para cezalarında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Örneğin:

140 bin TL'lik bir ceza için açılan dava kazanılırsa. Bu kez maktu tarife uygulanacak. Buna göre 18 bin TL avukatlık ücreti ödenecek.



VATANDAŞ NE YAPMALI?

Trafik cezaları gibi idari yaptırımlarda, karşı tarafta genellikle bir avukat bulunmuyor ve süreç çoğunlukla evrak üzerinden yürütülüyor. Ancak bireylerin bir avukatla temsil edilmesi halinde, yeni düzenlemenin doğuracağı sonuçların dikkate alınması önem taşıyor.

Yapılan değişiklik özellikle dava açma konusunda tereddüt yaşayanlar için mali riskleri azaltırken, idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurunun önünü daha da açabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.