Sivas'tan Hakkari'ye kadar uzanan bölgede yağışların artması tarım açısından olumlu görülse de sel ve taşkın riskini artırıyor.

Eskişehir, Afyon ve Konya ovalarında toprak neminin düşmesi verim kaybı riskini artırırken baraj doluluk oranları ve yer altı su seviyeleri istenen seviyeye ulaşmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Ankara'nın batı kesimlerinde çok şiddetli kuraklık yaşanıyor.

Uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık, baraj doluluk oranlarından tarımsal verime kadar pek çok alanda alarm veriyor. Uzmanlar, özellikle yer altı su seviyelerindeki düşüş ve artan su talebinin, önümüzdeki dönemde hem şehirlerde hem de tarımda daha ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DE KURAKLIK DERİNLEŞİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'de son iki yılda oluşan yağış açığının artık geçici olmaktan çıkıp kalıcı bir kuraklık sürecine dönüştüğünü belirtti. Uzmanlara göre kısa süreli yağış artışları, bu büyük açığı kapatmak için yeterli değil.

İÇ BATI ANADOLU'DA KRİTİK KURAKLIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hazırlanan Standart Yağış İndeksi haritalarını değerlendiren Kadıoğlu, özellikle Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Ankara'nın batı kesimlerinde çok şiddetli kuraklık yaşandığını vurguladı. Bu bölgelerde iki yıllık yağış eksikliği artık kronik bir sorun haline geldi.