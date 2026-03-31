Türkiye susuzlukla yüz yüze: Kuraklık açığı iki yılla ulaştı

Türkiye genelinde son iki yılda biriken yağış açığı, birçok bölgede kuraklığın kronikleşmesine neden olurken, uzmanlar kısa vadeli yağışların bu tabloyu tersine çevirmeye yetmeyeceği konusunda uyarıyor. Özellikle İç Batı Anadolu ve Marmara’da su kaynakları üzerindeki baskı giderek artarken, tarımsal üretim ve içme suyu güvenliği açısından riskler derinleşiyor. Buna karşılık doğu bölgelerinde artan yağışlar bu kez sel ve taşkın tehlikesini gündeme taşıyarak, iklim dengesizliğinin Türkiye genelinde çok yönlü etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

  • İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'de son iki yılda oluşan yağış açığının kalıcı bir kuraklık sürecine dönüştüğünü belirtti.
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Ankara'nın batı kesimlerinde çok şiddetli kuraklık yaşanıyor.
  • Marmara Bölgesi'nde Bursa, Bilecik, Bolu ve Sakarya çevresinde kuraklık su kaynakları açısından ciddi riskler oluşturuyor.
  • Eskişehir, Afyon ve Konya ovalarında toprak neminin düşmesi verim kaybı riskini artırırken baraj doluluk oranları ve yer altı su seviyeleri istenen seviyeye ulaşmadı.
  • Sivas'tan Hakkari'ye kadar uzanan bölgede yağışların artması tarım açısından olumlu görülse de sel ve taşkın riskini artırıyor.

Uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık, baraj doluluk oranlarından tarımsal verime kadar pek çok alanda alarm veriyor. Uzmanlar, özellikle yer altı su seviyelerindeki düşüş ve artan su talebinin, önümüzdeki dönemde hem şehirlerde hem de tarımda daha ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DE KURAKLIK DERİNLEŞİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'de son iki yılda oluşan yağış açığının artık geçici olmaktan çıkıp kalıcı bir kuraklık sürecine dönüştüğünü belirtti. Uzmanlara göre kısa süreli yağış artışları, bu büyük açığı kapatmak için yeterli değil.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Ankara'nın batı kesimlerinde çok şiddetli kuraklık yaşanıyor.

İÇ BATI ANADOLU'DA KRİTİK KURAKLIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hazırlanan Standart Yağış İndeksi haritalarını değerlendiren Kadıoğlu, özellikle Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Ankara'nın batı kesimlerinde çok şiddetli kuraklık yaşandığını vurguladı. Bu bölgelerde iki yıllık yağış eksikliği artık kronik bir sorun haline geldi.

Görsel AA'dan alınmıştır.

MARMARA'DA SU GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Marmara Bölgesi'nde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Bursa, Bilecik, Bolu ve Sakarya çevresinde hem kısa hem uzun vadeli veriler kuraklığın sürdüğünü gösterirken, bu durum su kaynakları açısından ciddi riskler oluşturuyor.

DOĞU'DA YAĞIŞ ARTTI, RİSKLER DEĞİŞTİ

Türkiye'nin doğu kesimlerinde ise tablo farklı. Sivas'tan Hakkari'ye kadar uzanan bölgede yağışların artması tarım açısından olumlu görülse de, beraberinde sel ve taşkın riskini artırıyor. Güneydoğu Anadolu'da da mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar dikkat çekiyor. Öte yandan Doğu Karadeniz'de yüksek nem, heyelan tehlikesini büyütüyor.

İÇ ANADOLU'DA TOPARLANMA YETERSİZ

Konya, Aksaray ve Nevşehir çevresinde son dönemde yağışlar artsa da uzun vadeli kuraklık etkisi devam ediyor. Uzmanlar, bu bölgede görülen yağışların birikmiş açığı kapatmaya yetmediğini ifade ediyor.

TARIM VE SU KAYNAKLARI ALARM VERİYOR

Uzun süreli kuraklık, özellikle tarım alanlarında ciddi sonuçlar doğuruyor. Eskişehir, Afyon ve Konya ovalarında toprak neminin düşmesi verim kaybı riskini artırırken, baraj doluluk oranları ve yer altı su seviyeleri de henüz istenen seviyeye ulaşmış değil. Büyük şehirlerde içme suyu temini de giderek daha kritik hale geliyor.

BÖLGESEL RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre İç Batı Anadolu'da tarımsal ve hidrolojik kuraklık kalıcı hale gelirken, Marmara'da su temini sorunu büyüyor. Konya-Karaman hattı tarımsal üretim açısından risk altındayken, doğu ve güneydoğuda artan yağışlar bu kez taşkın tehlikesini gündeme taşıyor.

Kadıoğlu, kuraklıkla mücadelede kısa vadeli çözümlerin yetersiz kaldığını, kalıcı ve kapsamlı su yönetimi politikalarının şart olduğunu belirtti.

"BÜTÜNCÜL MÜCADELE ŞART"

Kadıoğlu, kuraklıkla mücadelede kısa vadeli çözümlerin yeterli olmadığını belirterek, su yönetimi politikalarının güçlendirilmesi ve daha kapsamlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlara göre birkaç aylık yağış, yıllara yayılan kuraklık etkisini ortadan kaldırmaya yetmiyor.

