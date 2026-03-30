CANLI YAYIN
Geri

Akbank KOBİ Kampanyası çekiliş sonuçları: iPhone 15 Pro, iPad ve Apple Watch kazananlar isim listesi

Akbank KOBİ Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Binlerce KOBİ’nin heyecanla beklediği çekilişle beraber iPhone 15 Pro, iPad Pro, Apple Watch Ultra 2 ve AirPods Max kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) izniyle düzenlenen dev çekilişte ödül kazanan talihliler ilan edildi. İşte 2026 Akbank KOBİ çekiliş sonuçları, kazanan isimlerin tam listesi ve ödül teslim süreci hakkında merak edilen tüm detaylar.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
MPİ onaylı dev kampanyada Apple'ın en sevilen ürünleri sahiplerine kavuşuyor. iPhone 15 Pro, iPad Pro ve AirPods Max kazanan şanslı KOBİ'ler belli oldu.

AKBANK KOBİ KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

APPLE İPHONE 15 PRO 128 GB ASİL VE YEDEK TALİHLİLERİ:

DurumSıraAd SoyadŞehir
Asil Talihli1TEZCAN GÜLEÇORDU
Asil Talihli2ÖZGÜR BUDAKBURSA
Asil Talihli3ADEM CEMAL NACAROĞLUGAZİANTEP
Asil Talihli4YUNUS AŞIKSAMSUN
Asil Talihli5MUSTAFA ÖZKANSAMSUN
Yedek Talihli1MURAT FİDANTENDİYARBAKIR
Yedek Talihli2EMRE ERASLANİSTANBUL
Yedek Talihli3HALİL İBRAHİM CANPOLATŞANLIURFA
Yedek Talihli4SILA AKBAŞİSTANBUL
Yedek Talihli5AYŞE ALBAYRAK ESENDÜZCE

APPLE AİRPODS PRO 2. NESİL ASİL VE YEDEK TALİHLİLERİ:

DurumSıraAd SoyadŞehir
Asil Talihli1SEHER GİRGEÇADANA
Asil Talihli2GÖRKEM AKEDİRNE
Asil Talihli3ERTUĞRUL KARACAİZMİR
Asil Talihli4İSMAİL CEM SATICILAREDİRNE
Asil Talihli5CÜNEYT KARDEŞBURSA
Yedek Talihli1OĞUZ GÖKGÖZMANİSA
Yedek Talihli2YUSUF GÜLTATTEKİRDAĞ
Yedek Talihli3ALİ TOPCUADANA
Yedek Talihli4DURAN GÖKTAŞMUĞLA
Yedek Talihli5BEYAZ BARANMERSİN

Apple AirPods Max Asil ve Yedek Talihlileri:

SıraAsil TalihlilerŞehirYedek TalihlilerŞehir
1AYŞEN KÖKLÜBURSAENES BAĞRIAÇIKİZMİR
2MESUT GÜLANKARAÖMER ATABERİZMİR
3YEKDAL YAŞARATKİN DEMİRELAZIĞFERDİ KARABULUTDENİZLİ
4BÜLENT İKİNCİADANACEMİL KOCABAŞİSTANBUL
5SERDAR DOĞANBURSAİRFAN DEMİRCİMALATYA
6BERAT MERİÇİSTANBULSAYNUR İLERİİSTANBUL
7ERTAN ÖZSOYKASTAMONUMEHMET ZAMAN YAŞARBATMAN
8HASAN NEHİRBURSARÜSTEM YURTKULUANKARA
9EBRU AYKAŞELAZIĞSÜMEYRA GİZEM KAYA DAĞLIDENİZLİ
10NACİYE BULUT KANATMUĞLASÜLEYMAN GÖÇMENMUŞ

APPLE İPAD PRO 11" Wİ-Fİ 128 GB (4. NESİL) ASİL VE YEDEK TALİHLİLERİ:

SıraAsil TalihlilerŞehirYedek TalihlilerŞehir
1SAMET DEDEOĞLUANKARAGÖKMEN BEKİROĞLUMERSİN
2BİLGEN KOÇİZMİRFERHAT İŞBİLİRKÜTAHYA
3FUAT YALAMACILARBİLECİKCÜNEYDİ ENSAR HARMANANKARA
4OSMAN SELİM YALÇINİSTANBULNECATİ DOYMAKMUĞLA
5SONER MAZLUMBURSAMURAT YİĞİTİZMİR
6MAHKUM TANIŞİSTANBULHÜSEYİN DEMİRELŞANLIURFA
7NECATİ KURTULUŞİSTANBULİBRAHİM PAZAROĞLUİSTANBUL
8YILDIZ DURANKAYSERİYUSUF İSMAİL KERMANKONYA
9FİRDEVSNUR KUŞAKSIZGAZİANTEPFUNDA YILMAZİSTANBUL
10YUNUS SUVERSAKARYASELÇUK MAZLUMİSTANBUL
11HAMZA TUZCUİSTANBULZEYNEP EMRA EMSENİSTANBUL
12ÖZGÜR DELİKTAŞİSTANBULSEDAT ÖZYERBİTLİS
13HACIBAYRAM YILMAZGİRESUNSUAT GÖKANTALYA
14SABRİ BARKİYERŞANLIURFAHAFİZE TEKNEİSTANBUL
15OSMAN KAVUNAKİMUĞLABEYTULLAH BAYRAM TARTARMERSİN
16GÜLCEMAL DİLDEĞMEZSAMSUNÖZKAN DOĞANDENİZLİ
17ABDULLAH KOYUNCUANKARAAYHAN DUMANADANA
18ENİS PINARBAŞİSTANBULMEHMET KAPLANANTALYA
19FATİH ÖZDOĞANNEVŞEHİRHAMDİ BİLGİNERSAKARYA
20FAHRİ UZUNLUKAYSERİHÜSEYİN DAŞTANAFYONKARAHİSAR

APPLE WATCH ULTRA 2 GPS + CELLULAR 49 MM ASİL VE YEDEK TALİHLİLERİ:

SıraAsil TalihlilerŞehirYedek TalihlilerŞehir
1SERKAN YILDIZANKARANAHİD SARIGÜLHATAY
2HAKAN EMCİANKARAEMRAH ÖZTÜRKANTALYA
3ÖZGÜR ERSİNÇANAKKALERAMAZAN DOĞANLIADANA
4DERVİŞ SELAMOĞLUMERSİNAYŞEGÜL OĞUZISPARTA
5BATUHAN KIZILTEPEANKARAREFİK GEZERDİYARBAKIR
6HACI BAYRAM ÖZGÜVERCİNŞANLIURFAERCAN ÖZENİSTANBUL
7VOLKAN ÖZSOYMUĞLAOSMAN KAHRAMANBURSA
8SERKAN KAPLANİSTANBULŞÜKRÜ KEÇECİOĞLUKAYSERİ
9ERCAN CENGİZİSTANBULAYKUT YEŞİLÇAYAFYONKARAHİSAR
10ADEM YAŞARMANİSALEVENT AÇIKGÖZBALIKESİR
11BEKİR DİKMENHATAYELİF MUTAFİSTANBUL
12OSMAN ŞAHİNSİVASŞEVKET AÇIKBİLECİK
13İLHAN ARIKANANKARASUNA MACİTİSTANBUL
14BAHAR TÜRKELTEKİRDAĞHADİCE DEMİRGAZİANTEP
15BARIŞ İLHANKOCAELİYAHYA FURUNCUGAZİANTEP
16KASIM YALVAÇMERSİNFATMA ERKAL DİLEKHATAY
17TAHA KORKUTANSİVASÖZGÜR TOPKAÇANTALYA
18ALİ KARAKOCAKONYABASRİ PARLAKMANİSA
19MEHMET NUR SEZİKDİYARBAKIRZEKİYE GEREZKAYSERİ
20NERİMAN TEKİNANTALYADİLEK KAVCIANKARA


Apple Watch Series 9 41 mm GPS Asil ve Yedek Talihlileri:

DurumSıraAd SoyadŞehir
Asil Talihli1ERDİ GÜRKANMERSİN
Asil Talihli2FARUK ÇELİKİZMİR
Asil Talihli3FECRİ KADANAĞRI
Asil Talihli4ELİF ÖZTÜRKLÜ MEMİŞKIRKLARELİ
Asil Talihli5AYHAN GİRİŞENGAZİANTEP
Yedek Talihli1MUHAMMED KILIÇSİİRT
Yedek Talihli2YASEMİN ŞAHİNBURDUR
Yedek Talihli3BELGİN AKÇASAMSUN
Yedek Talihli4BULUT GÜZELİSTANBUL
Yedek Talihli5ERTAN TOYİSTANBUL


Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Asil ve Yedek Talihlisi:

DurumSıraAd SoyadŞehir
Asil Talihli1MURAT KAYNAKÇORUM
Yedek Talihli1SÜLEYMAN TAHA ÇAVUŞOĞLUANKARA

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kampanya, Milli Piyango İdaresi'nin 23.12.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-83162 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 24.03.2026 tarihinde gerçekleştirilen çekilişe toplam 383.286 kişi katılmıştır.

Çekiliş sonucunda ikramiye kazanan asil talihlilerin, en geç 14.04.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin ise 29.04.2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru için kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileriyle birlikte info@u2.com.tr e-posta adresine, 0 (212) 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mahallesi Bayrak Sokak No: 4-A Beyoğlu / İstanbul adresine şahsen başvuru yapılmalıdır.

Belirtilen tarihler içinde başvuru yapmayan veya gerekli belgeleri eksiksiz şekilde teslim etmeyen talihliler ikramiye hakkını kaybeder. Adres bilgisi tam olan kazananlara bildirim taahhütlü posta yoluyla gönderilecektir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu tutulamaz. Adres bilgisi eksik ya da bulunamayan talihliler için bu duyuru resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

İkramiyelerin son teslim tarihi 31.05.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; veraset ve intikal vergisi ile diğer tüm yasal yükümlülükler ve masraflar kazanan talihlilere aittir.

Kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler