Maltepe'de ehliyetsiz motosikletli bebek arabasına çarptı: 2 yaşındaki Arya can verdi

İstanbul Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü B.E. motosikeltiyle yolun karşısına geçmek için bekleyen bebek arabasına çarptı. 2 yaşındaki Arya Özmenek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü B.E.'nin kullandığı 34 MVR 358 plakalı motosiklet, trafik ışıklarında bekleyen bebek arabasına çarptı.
  • Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Arya Özmenek, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • Motosiklet sürücüsü B.E.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
  • Arya Özmenek'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
  • Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, dedesiyle yolun karşısına geçmek için bekleyen bebek arabasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Arya Özmenek (2), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Maltepe'de motosikletin çarptığı bebek hayatını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET BEBEK ARABASINA ÇARPTI

Olay, 27 Mart saat 19.00 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz sürücü B.E. (16) idaresindeki 34 MVR 358 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda kontrolden çıkan motosiklet, trafik ışıklarında karşıya geçmek için bekleyen Arya Özmenek'in (2) içerisinde bulunduğu bebek arabasına çarptı.

TALİHSİZ BEBEK KURTARILAMADI

Feci kazada bebek arabası parçalanırken, Özmenek ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özmenek'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.E.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası nedir?

Türk Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre, ehliyetsiz bir kişinin ölümlü bir kazaya karışması durumu "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçu kapsamında değerlendirilir. Sürücünün yaşının küçük olması (18 yaş altı) durumunda cezai indirimler uygulansa da, aracı ehliyetsiz birine teslim eden araç sahibi hakkında da idari para cezası uygulanır. Ayrıca mağdur ailesinin maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı saklıdır.

