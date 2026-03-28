Tripofobisi olanların dikkatli okuması önerilir görüntüsü herkese hitap etmeyebilir. Denizli'nin Buldan ilçesinde bu yılki yoğun yağışlar doğayı adeta yeniden canlandırdı. Çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarında gözle görülür bir artış yaşanırken, bu durum bölgeye ilgiyi de artırdı.
YAĞIŞLAR ARTIRDI ORMANLAR KUZUGÖBEĞİYLE DOLDU
Denizli'nin Buldan ilçesinde bu yıl etkili olan yoğun yağışlar, doğada dikkat çekici bir değişime yol açtı. Özellikle çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarının sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. Bu durum, doğayla vakit geçirmek isteyen vatandaşları hafta sonlarında ormanlık alanlara çekiyor.
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE MANTAR TOPLAMA BİR ARADA
Bölge halkı, artan kuzugöbeği bolluğunu fırsata çevirerek hem temiz havanın tadını çıkarıyor hem de mantar topluyor. Yıllardır bu işi yaptığını belirten elektronikçi İbrahim Koca, eşiyle birlikte sık sık doğaya çıktıklarını dile getiriyor. Deneyim kazandıklarını söyleyen Koca, mantar toplarken doğaya zarar vermemeye özen gösterdiklerini ifade ediyor.
"SEPET KULLANIYORUZ, DOĞAYI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Koca, mantarları toplarken dikkatli davrandıklarını vurgulayarak, "Mantarı kökünden koparmıyoruz, sapını toprakta bırakıyoruz. Ayrıca plastik poşet yerine sepet kullanarak doğaya katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
FİYATI 2 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Lezzeti ve besin değeriyle öne çıkan kuzugöbeği mantarı, ekonomik açıdan da dikkat çekiyor. Kilosu yaklaşık 2 bin TL'den alıcı bulan mantar, bu yılki bol yağış ve ardından gelen güneşli havalar sayesinde daha fazla yetişti. Bu da rekoltede önemli bir artış yaşanmasına neden oldu.
YOĞUN İLGİ ORMANLARA TAŞTI
Bu sezon mantarın bol olması, bölgedeki ormanlarda insan hareketliliğini de artırdı. Vatandaşlar hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de doğayla iç içe vakit geçirmek için Buldan ormanlarına akın etmeye devam ediyor.
Bu haberde yer alan kuzugöbeği mantarına ait görseller, bazı okuyucularda rahatsızlık hissi oluşturabilir. Özellikle tripofobiye sahip bireylerin iç içe geçmiş küçük delik, boşluk veya gözenekli yüzeylere karşı hassasiyet gösterebildiği biliniyor. Bu nedenle, ilgili okuyucuların haberi incelerken dikkatli olmaları önerilir.
Tripofobi, genellikle birbirine yakın duran küçük delik, çukur ya da tekrar eden desenlere karşı hissedilen yoğun rahatsızlık, tiksinme veya huzursuzluk durumudur. Resmi olarak her zaman bir hastalık olarak sınıflandırılmasa da, birçok kişi bu tür görüntülere karşı fiziksel ve duygusal tepki verebilir.