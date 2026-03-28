Lezzeti ve besin değeriyle öne çıkan kuzugöbeği mantarı, ekonomik açıdan da dikkat çekiyor. Kilosu yaklaşık 2 bin TL'den alıcı bulan mantar, bu yılki bol yağış ve ardından gelen güneşli havalar sayesinde daha fazla yetişti. Bu da rekoltede önemli bir artış yaşanmasına neden oldu.

YOĞUN İLGİ ORMANLARA TAŞTI

Bu sezon mantarın bol olması, bölgedeki ormanlarda insan hareketliliğini de artırdı. Vatandaşlar hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de doğayla iç içe vakit geçirmek için Buldan ormanlarına akın etmeye devam ediyor.

EDİTÖR NOTU: TRİPOFOBİSİ OLANLAR İÇİN UYARI Bu haberde yer alan kuzugöbeği mantarına ait görseller, bazı okuyucularda rahatsızlık hissi oluşturabilir. Özellikle tripofobiye sahip bireylerin iç içe geçmiş küçük delik, boşluk veya gözenekli yüzeylere karşı hassasiyet gösterebildiği biliniyor. Bu nedenle, ilgili okuyucuların haberi incelerken dikkatli olmaları önerilir.

TRİPOFOBİ NEDİR? Tripofobi, genellikle birbirine yakın duran küçük delik, çukur ya da tekrar eden desenlere karşı hissedilen yoğun rahatsızlık, tiksinme veya huzursuzluk durumudur. Resmi olarak her zaman bir hastalık olarak sınıflandırılmasa da, birçok kişi bu tür görüntülere karşı fiziksel ve duygusal tepki verebilir.