Kayısı bahçeleri gelinlik gibi bembeyaz: Üreticinin gözü ilk hasatta

Elazığ’ın Baskil ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte bahçeler adeta beyaz bir örtüyle kaplandı, ortaya büyüleyici manzaralar çıktı. Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayında büyük zarar gören üreticiler ise bu yılki çiçeklenmeyle yeniden umutlandı ve gözünü hasat sezonuna çevirdi.

  • Elazığ'ın Baskil ilçesinde kayısı ağaçları çiçek açarak bahçeleri beyaza büründürdü.
  • Geçen yıl don ve soğuk hava nedeniyle zarar gören üreticiler bu yılki çiçeklenmeyle umutlandı.
  • Köy sakini Hitamin Gündoğan, hava koşullarının iyi gitmesi halinde bereketli bir hasat beklediklerini söyledi.
  • Gündoğan, geçen yıl Elazığ ve Malatya'da yaşanan don olayını hatırlatarak bu sezon için umutlu olduklarını belirtti.
  • Üreticiler sürecin hava şartlarına bağlı olarak ilerleyeceğini vurguladı.

Baskil'de kayısı ağaçları çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü. Geçen yıl don nedeniyle zarar gören üreticiler, bu yılki manzarayla yeniden umutlandı. İşte kartpostallık görüntüler…

ÇİÇEKLER UMUT GETİRDİ

Geçtiğimiz yıl etkili olan soğuk hava ve don olayları nedeniyle bahçelerin büyük kısmı zarar görmüş, birçok üretici sezonu verimsiz kapatmıştı.

Bu yıl ağaçların yeniden çiçek açması ise bölgede moralleri yükseltti ve üreticilere umut oldu.

ÜRETİCİDEN TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Köy sakinlerinden Hitamin Gündoğan, kayısı ağaçlarının çiçeklenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, hava koşullarının iyi seyretmesi halinde bereketli bir hasat beklediklerini ifade etti.

Geçen yıl Elazığ ve Malatya'da yaşanan don olayını hatırlatan Gündoğan, bu sezon için umutlu olduklarını ancak sürecin nasıl ilerleyeceğinin hava şartlarına bağlı olduğunu belirtti.

İşte doğanın adeta görsel bir şölen sunduğu o kartpostallık görüntüler…

