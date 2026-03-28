Baskil'de kayısı ağaçları çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü. Geçen yıl don nedeniyle zarar gören üreticiler, bu yılki manzarayla yeniden umutlandı. İşte kartpostallık görüntüler…
ÇİÇEKLER UMUT GETİRDİ
Geçtiğimiz yıl etkili olan soğuk hava ve don olayları nedeniyle bahçelerin büyük kısmı zarar görmüş, birçok üretici sezonu verimsiz kapatmıştı.
Bu yıl ağaçların yeniden çiçek açması ise bölgede moralleri yükseltti ve üreticilere umut oldu.
ÜRETİCİDEN TEMKİNLİ İYİMSERLİK
Köy sakinlerinden Hitamin Gündoğan, kayısı ağaçlarının çiçeklenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, hava koşullarının iyi seyretmesi halinde bereketli bir hasat beklediklerini ifade etti.
Geçen yıl Elazığ ve Malatya'da yaşanan don olayını hatırlatan Gündoğan, bu sezon için umutlu olduklarını ancak sürecin nasıl ilerleyeceğinin hava şartlarına bağlı olduğunu belirtti.
İşte doğanın adeta görsel bir şölen sunduğu o kartpostallık görüntüler…