Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesi olayı kapsamında tutuklanan ve Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Aleyna Tutuş Kalaycıoğlu hakkında sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında tutuklunun kaldığı koğuşta kapasitenin üzerinde kişi bulunduğu, sık sık kavga yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli yatak olmadığı ve yemek yiyemediğine yönelik paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
KOĞUŞ VE KAPASİTE BİLGİLERİ PAYLAŞILDI
Açıklamada, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda söz konusu tutuklunun kaldığı ünitede toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunduğu, ünitede ise toplam 63 kişinin kaldığı bildirildi. Tutuklunun bulunduğu odada ise 4 kişinin barındığı ifade edildi.
HAVALANDIRMA VE BARINMA KOŞULLARI
Ünitenin havalandırma alanının 162,1 metrekare olduğu belirtilen açıklamada, tüm tutuklu ve hükümlülere kuruma girişte yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti ve tek kullanımlık havlu gibi ihtiyaçların teslim edildiği vurgulandı. Kurumda yatağı olmayan herhangi bir tutuklu ya da hükümlünün bulunmadığı kaydedildi.
"KAVGA VE ŞİKAYET KAYDI YOK"
Başsavcılık, söz konusu ünitede kavga yaşandığına ilişkin herhangi bir tutanak, sözlü ya da yazılı şikâyet bulunmadığını açıkladı. Ayrıca tutuklunun 24 Mart 2026 tarihinde kuruma kabulü sırasında psikolog görüşmesi yapıldığı, görüşmelerde olumlu tutum sergilediği ve herhangi bir şikâyet dile getirmediğinin rapor edildiği bildirildi.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Açıklamada, sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin tutuklunun herhangi bir başvurusu bulunmadığı belirtilerek, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.