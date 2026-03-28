Açıklamada, tüm tutuklulara yatak ve hijyen malzemesi gibi ihtiyaçların teslim edildiği ve havalandırma alanının yeterli olduğu ifade edildi.

Tutuklu Aleyna Tutuş Kalaycıoğlu'nun kuruma kabulü sırasında veya sonrasında koşullarla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı kaydedildi.

İlgili koğuşta kavga yaşandığına dair herhangi bir resmi tutanak veya sözlü ya da yazılı şikayet bulunmadığı bildirildi.

Başsavcılık, Kalaycıoğlu'nun 4 kişilik bir odada kaldığını ve kurumda yatağı olmayan hiçbir tutuklunun bulunmadığını belirtti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında tutuklunun kaldığı koğuşta kapasitenin üzerinde kişi bulunduğu, sık sık kavga yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli yatak olmadığı ve yemek yiyemediğine yönelik paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

HAVALANDIRMA VE BARINMA KOŞULLARI

Ünitenin havalandırma alanının 162,1 metrekare olduğu belirtilen açıklamada, tüm tutuklu ve hükümlülere kuruma girişte yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti ve tek kullanımlık havlu gibi ihtiyaçların teslim edildiği vurgulandı. Kurumda yatağı olmayan herhangi bir tutuklu ya da hükümlünün bulunmadığı kaydedildi.