Sosyal medya üzerinden kurulan organize tuzakla erkekleri hedef alan şüphelilere yönelik Ankara merkezli geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 15'i tutuklandı.
CİNSEL SUÇLAR BÜROSU KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLDÜ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri harekete geçti. Çalışmalar, mağdur ifadeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda derinleştirildi.
SOSYAL MEDYADA TUZAK, EVDE ŞİDDET
Şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri erkekleri evlerine davet ettikleri, burada silahla tehdit ve darp yoluyla para aldıkları belirlendi. Bu yöntemle gerçekleştirildiği değerlendirilen toplam 20 olay dosyaya girdi.
TAKİP SONRASI EŞ ZAMANLI OPERASYON
Polis ekiplerinin yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.
15 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.