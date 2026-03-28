Ankara’da sosyal medya tuzağına operasyon

Sosyal medya üzerinden kurulan tuzakla erkekleri evlerine çağırarak silahla tehdit ve darp yoluyla para aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli operasyonda 23 kişi gözaltına alındı, 15’i tutuklandı.

Ankara'da sosyal medya tuzağına operasyon
  • Ankara merkezli operasyonda, sosyal medya üzerinden erkekleri tuzağa düşürerek gasp eden şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 15'i tutuklandı.
  • Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri evlere davet edip silahla tehdit ve darp ederek paralarını gasp ettikleri belirlendi.
  • Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi.
  • Soruşturma sürecinde şebekenin karıştığı toplam 20 gasp olayının tespit edildiği bildirildi.

Sosyal medya üzerinden kurulan organize tuzakla erkekleri hedef alan şüphelilere yönelik Ankara merkezli geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 15'i tutuklandı.

CİNSEL SUÇLAR BÜROSU KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLDÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri harekete geçti. Çalışmalar, mağdur ifadeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda derinleştirildi.

SOSYAL MEDYADA TUZAK, EVDE ŞİDDET

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri erkekleri evlerine davet ettikleri, burada silahla tehdit ve darp yoluyla para aldıkları belirlendi. Bu yöntemle gerçekleştirildiği değerlendirilen toplam 20 olay dosyaya girdi.

TAKİP SONRASI EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekiplerinin yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.

