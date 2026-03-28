Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri evlere davet edip silahla tehdit ve darp ederek paralarını gasp ettikleri belirlendi.

Sosyal medya üzerinden kurulan organize tuzakla erkekleri hedef alan şüphelilere yönelik Ankara merkezli geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 15'i tutuklandı.

CİNSEL SUÇLAR BÜROSU KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLDÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri harekete geçti. Çalışmalar, mağdur ifadeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda derinleştirildi.

SOSYAL MEDYADA TUZAK, EVDE ŞİDDET

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri erkekleri evlerine davet ettikleri, burada silahla tehdit ve darp yoluyla para aldıkları belirlendi. Bu yöntemle gerçekleştirildiği değerlendirilen toplam 20 olay dosyaya girdi.