İstanbul'da yaşayan Zeynep Beyaz (27), hamile olduğunu öğrendi. Hem kendisi hem de eşi bu mutlu haber sonrası çok sevindi. Ancak Zeynep Beyaz bir süre sonra yüksek ateş, halsizlik ve nefes darlığı şikayetleriyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitti. Akut lösemi olduğu belirlendi.

Doktorlar "Zamanımız az, hemen tedaviye başlamalıyız" dedi. Zeynep ise hayatını riske atma pahasına bebeğini dünyaya getirmek istediğini doktorlara iletti.

Gebeliğin 29. haftasında sezaryen doğum gerçekleştirildi. Prematüre olarak dünyaya gelen ve Aras ismi verilen bebek kuvöze alındı. Annenin lösemi tedavisine ise doğumdan 3 gün sonra hematoloji servisinde başlandı. Zeynep'e yüksek riskli hastalık nedeniyle yoğun kemoterapi uygulandı. Ancak ilk aşamada hastalık devam edince bu kez ikinci aşamaya geçildi. Genç kadına aile içinden yarı uyumlu nakil gerçekleştirildi.