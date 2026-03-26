Ankara'da sosyal medyadan tanıştıkları kişilere restoranda fahiş hesap ödeten 7 şüpheli gözaltına alındı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde yaşanan olayda mağdurun sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından restorana götürüldüğünü tespit etti.

HESABA İTİRAZ EDİNCE TEHDİT EDİLDİ

Şikayetçinin iddiasına göre, talebi olmaksızın restoranda kendisine yüksek fiyatlı ürünler getirildi, çiçek satıldı ve gelen hesaba itiraz etmesine rağmen tehdit edilerek ödeme alındı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, müştekilerle buluşan 2 kadın ve sonrasında gidilen mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.