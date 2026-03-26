"STRATEJİK BECERİKSİZLİK" NEDİR?

Haberde dikkat çeken en çarpıcı analiz, gençlerin işten kaçmak için geliştirdiği yöntemler. Çocuklar, bir işi yapmaya zorlandıklarında (örneğin bulaşık makinesini boşaltmak) tencereleri temizlik malzemelerinin yanına, tereyağını ise dondurucuya koyarak ebeveynlerini pes ettiriyor. Uzmanlar buna "stratejik beceriksizlik" adını veriyor; yani işi o kadar kötü yap ki bir daha sana verilmesin.