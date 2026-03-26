Çocuğunuza ev işi yaptırmanın yolları

Oxford Edebiyat Festivali'nde gündeme gelen raporlara göre gençlerin %50'si elektrik süpürgesi kullanmayı bilmezken, üçte biri hayatı boyunca hiç çamaşır asmadığını itiraf ediyor. Susannah Jowitt sosyal medya hesabından paylaşımında ebeveynlerin %56'sı çocuklarının ev işlerine yardım etmeyi reddettiğini itiraf ediyor. Bu durum ailelerin çocuklarını farkında olmadan "ev körü" haline getirdiğini gösteriyor.

2.000 Ebeveynin Katıldığı Güncel Bir Anketin Sonuçlarına Göre, Modern Ailelerin %56'Sı Çocuklarının Ev İşlerine Yardım Etmeyi Reddettiğini İtiraf Ederken;...

2.000 ebeveynin katıldığı güncel bir anketin sonuçlarına göre, modern ailelerin %56'sı çocuklarının ev işlerine yardım etmeyi reddettiğini itiraf ederken; uzmanlar bu durumun ebeveynlerin sorumlulukları "sessizce" üstlenmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Sihirli Çorap" Dönemi Bitti: Çocukların Ev İşinden Kaçma Taktiği "Stratejik Beceriksizlik" Ebeveynlerin Ev İşlerini Çocuklarının Yerine Sessizce Halletmesi,...

SİHİRLİ ÇORAP" DÖNEMİ BİTTİ: ÇOCUKLARIN EV İŞİNDEN KAÇMA TAKTİĞİ "STRATEJİK BECERİKSİZLİK"

Ebeveynlerin ev işlerini çocuklarının yerine sessizce halletmesi, sorumluluk almayı reddeden ve temel ev aletlerinin yerini dahi bilmeyen bir nesil yarattı. Yapılan son araştırmalar, ailelerin %56'sının çocuklarından yardım alamadığını, gençlerin ise bu durumu "ruh sağlığı" veya "fobi" gibi gerekçelerle savuşturduğunu ortaya koyuyor.

Evdeki Görünmez Kahramanlar: Ebeveyn Yanılgısı Pek Çok Anne Ve Baba, Evden Çalışmanın Getirdiği "Daha Kolay Hallederim" Düşüncesiyle Çocuklarına Sorumluluk...

EVDEKİ GÖRÜNMEZ KAHRAMANLAR: EBEVEYN YANILGISI

Pek çok anne ve baba, evden çalışmanın getirdiği "daha kolay hallederim" düşüncesiyle çocuklarına sorumluluk vermekten kaçınıyor. Bu durum, çocuklarda çamaşırların kendiliğinden temizlendiği veya bulaşıkların sihirli bir şekilde dolaba dizildiği algısını oluşturuyor.

Genç Neslin Ev İşi İstatistikleri (2026) Görev Türü Reddetme/Hiç Yapmama Oranı Temel Gerekçe Oda Temizliği %50 "Özel Alan İhlali" Elektrik Süpürgesi %50...

GENÇ NESLİN EV İŞİ İSTATİSTİKLERİ (2026)

Görev TürüReddetme/Hiç Yapmama OranıTemel Gerekçe
Oda Temizliği%50"Özel alan ihlali"
Elektrik Süpürgesi%50"Cihazın yerini bilmeme"
Çamaşır Asma%33"Fobik yaklaşım / Üşenme"
Bulaşık Makinesi%25"Stratejik yanlış yerleştirme"

"Stratejik Beceriksizlik" Nedir? Haberde Dikkat Çeken En Çarpıcı Analiz, Gençlerin İşten Kaçmak İçin Geliştirdiği Yöntemler. Çocuklar, Bir İşi Yapmaya...

"STRATEJİK BECERİKSİZLİK" NEDİR?

Haberde dikkat çeken en çarpıcı analiz, gençlerin işten kaçmak için geliştirdiği yöntemler. Çocuklar, bir işi yapmaya zorlandıklarında (örneğin bulaşık makinesini boşaltmak) tencereleri temizlik malzemelerinin yanına, tereyağını ise dondurucuya koyarak ebeveynlerini pes ettiriyor. Uzmanlar buna "stratejik beceriksizlik" adını veriyor; yani işi o kadar kötü yap ki bir daha sana verilmesin.

  • Savunma Mekanizması: Gençler, ev işlerini "kölelik" olarak tanımlarken, yapmadıkları işler için "ders yoğunluğu" veya "ruh sağlığı" gibi güncel kavramları kalkan olarak kullanıyor.

  • Mutfak Krizi: Yemek yapma sorumluluğunu üstlenen gençler, "Yemeği ben yaptım, temizlik senin" kuralını dayatarak mutfağı kullanılamaz halde bırakabiliyor.

Editör Notu Çocukların Ev İşlerinden Muaf Tutulması Onlara Yapılan Bir İyilik Değil, Hayata Karşı Hazırlanan Bir Engeldir. "Boş Yuva Sendromu" Yaşayan...

EDİTÖR NOTU

Çocukların ev işlerinden muaf tutulması onlara yapılan bir iyilik değil, hayata karşı hazırlanan bir engeldir. "Boş yuva sendromu" yaşayan ailelerin, yetişkin çocuklarıyla "ev arkadaşlığı sözleşmesi" yapması artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiş durumda.

Sıkça Sorulan Sorular Çocuklar Elektrik Süpürgesinin Yerini Neden Bilmiyor? Ankete Katılan Ebeveynlerin Yarısı, Ev İşlerini Çocukları Görmeden, Onlar Okuldayken...

SIKÇA SORULAN SORULAR

Çocuklar elektrik süpürgesinin yerini neden bilmiyor?

Ankete katılan ebeveynlerin yarısı, ev işlerini çocukları görmeden, onlar okuldayken veya meşgulken "sessizce" hallettikleri için çocukların bu sürece dair hiçbir fikri olmadığını belirtiyor.

Yetişkin çocuklarla ev işi krizi nasıl aşılır?

"Ev arkadaşlığı toplantıları" düzenlenmesi ve her bireyin (kendi çamaşırını yıkamak, odasını temizlemek gibi) net sorumluluklar üstlenmesi öneriliyor. Aksi takdirde "risk parası" gibi caydırıcı yöntemler uygulanabilir.

Stratejik beceriksizlik ile nasıl mücadele edilir?

Çocuk işi yanlış yaptığında ebeveynin devralmaması, işin doğrusu yapılana kadar sorumluluğun çocukta kalması gerektiği vurgulanıyor.

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.