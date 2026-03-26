SIKÇA SORULAN SORULAR
Çocuklar elektrik süpürgesinin yerini neden bilmiyor?
Ankete katılan ebeveynlerin yarısı, ev işlerini çocukları görmeden, onlar okuldayken veya meşgulken "sessizce" hallettikleri için çocukların bu sürece dair hiçbir fikri olmadığını belirtiyor.
Yetişkin çocuklarla ev işi krizi nasıl aşılır?
"Ev arkadaşlığı toplantıları" düzenlenmesi ve her bireyin (kendi çamaşırını yıkamak, odasını temizlemek gibi) net sorumluluklar üstlenmesi öneriliyor. Aksi takdirde "risk parası" gibi caydırıcı yöntemler uygulanabilir.
Stratejik beceriksizlik ile nasıl mücadele edilir?
Çocuk işi yanlış yaptığında ebeveynin devralmaması, işin doğrusu yapılana kadar sorumluluğun çocukta kalması gerektiği vurgulanıyor.
