Araştırmacılara göre köpekler avcılıkta destek sağlıyor ya da koruma amacıyla kullanılıyor olabilir.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmalarda Avrupa'nın farklı bölgelerinden elde edilen 216 köpek ve kurt kalıntısı incelendi, İngiltere'nin güneybatısında bulunan yaklaşık 14 bin 300 yıl öncesine tarihlenen DNA örnekleri köpeklerin Avrupa'ya sanılandan çok daha erken ulaştığını ortaya koydu.

Araştırma sonuçları, insanlarla köpekler arasındaki ilişkinin sanılandan çok daha eskiye dayandığını gösteriyor. Bilim insanlarına göre avcı-toplayıcı topluluklar, son buzul çağının erken dönemlerinden itibaren köpekleri besliyor, hatta onlara ritüel cenaze törenleri düzenliyordu. Bu bulgu, köpeklerin evcilleştirilme sürecine dair bilinen tarihleri önemli ölçüde geriye çekiyor.

Somerset'teki Gough Mağarası'nda bulunan ve kayıtlara geçen en eski ikinci köpek çene kemiği olan, 14.300 yıllık bir köpek çene kemiği replikası.

KÖPEKLERİN KÖKENİ HALA NET DEĞİL

Bilim insanları, köpeklerin muhtemelen iki farklı gri kurt popülasyonunun genetik karışımı sonucu ortaya çıktığını düşünüyor. Buna rağmen, köpeklerin kurtlardan tam olarak ne zaman ayrıldığı konusu hala kesinlik kazanmış değil. Bunun en önemli nedeni ise fosil kalıntılarında köpek ve kurt ayrımının oldukça zor yapılması. Francis Crick Institute'nden genetikçi Pontus Skoglund da bu konunun bilim dünyasında hâlâ "çözülmesi gereken ilgi çekici bir gizem" olduğunu vurguluyor.