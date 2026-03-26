Farklı bölgelerden kullanıcılar, X'e erişimde sorun yaşadıklarını dile getiriyor. Özellikle uygulama ve web sitesi üzerinden giriş denemelerinde hata mesajları ve yüklenme problemleri öne çıkıyor. Sorunun ne kadar geniş bir alanı etkilediği ise henüz netlik kazanmış değil.
Bugün saat 10:15 itibarıyla başlayan teknik aksaklıklar, raporlama sitesi Downdetector verilerine de anında yansıdı. Paylaşılan verilere göre, kısa süre içinde on binden fazla kullanıcı platformda sorun yaşadığını bildirdi.
EN ÇOK "AKIŞ" SORUNU YAŞANIYOR
Downdetector'dan alınan analiz raporuna göre kullanıcıların en çok şikayet ettiği konuların başında ana sayfa akışı geliyor. Bildirilen sorunların dağılımı şu şekilde:
%48 Akış (Feed): Kullanıcılar yeni paylaşımları göremiyor ve "Tweetler şu an yüklenemiyor" uyarısıyla karşılaşıyor.
%28 Uygulama: Mobil uygulama üzerinden platforma erişim sağlamaya çalışanlar donma ve kapanma sorunları yaşıyor.
%14 Giriş: Bazı kullanıcılar ise hesaplarına giriş yaparken teknik engellerle karşılaştıklarını belirtiyor.
GRAFİKLERDEKİ KESKİN YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR
Hizmet kesintisi haritası ve rapor grafiği, sorunun çok kısa bir süre içinde "pik" noktasına ulaştığını gösteriyor. Saat 09:00 sularında stabil olan grafik, 10:00'dan sonra dikey bir yükseliş sergileyerek 10.000 rapor sınırını aşmış durumda.
RESMİ BİR AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ
X platformu yetkililerinden veya Elon Musk'tan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun dünya genelindeki sunuculardan mı yoksa bölgesel bir güncellemeden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.
Kullanıcılar, alternatif platformlar üzerinden X'e erişemediklerini dile getirirken, sorunun ne zaman giderileceği ise merak konusu.