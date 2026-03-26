"Ters ilişki" krizi! Fesif Deneri'nin ölümünde itiraf geldi: Boğdum

İstanbul Beyoğlu'nda arkadaşının evinde ölü bulunan 59 yaşındaki Fesif Deneri’nin "kalp krizi" değil, boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polise ihbarı yapıp "Cinsel birliktelik sonrası yere yığıldı" diyen Bilge D., Adli Tıp raporuyla köşeye sıkışınca cinayeti itiraf ederek, kavganın "ters ilişki" isteği yüzünden çıktığını söyledi.

  • Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde 24 Mart gece yarısı Fesif Deneri (59) evinde ölü bulundu.
  • Bilge D. (49) polise ilk ifadesinde arkadaşının kalp krizi geçirmiş olabileceğini söyledi.
  • Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Fesif Deneri'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi.
  • Bilge D. Cinayet Büro Amirliği'nde cinsel ilişki sırasında çıkan kavgada Fesif Deneri'yi boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
  • Şüpheli Bilge D. adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda arkadaşının evinde ölü bulunan ve kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen Fesif Deneri'nin (59) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polise 'Kalp krizinden öldü galiba' diye ihbarda bulanan Bilge D. (49) daha sonra cinayeti itiraf etti.

Beyoğlu, Kulaksız Mahallesi'nde 24 Mart Salı gece yarısından sonra polise gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, eve girdiklerinde Fesif Deneri'nin cesedi ile karşılaştı.

(Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

ÖNCE KALP KRİZİ DEDİ
Evde bulunan ve polise ihbarda bulunan Bilge D. ilk ifadesinde "Cinsel birliktelik yaşadık. Sonra ben odadan çıktım. Geri döndüğümde onu yerde yatarken buldum. Kalp krizi geçirmiş olabilir" dedi.

Polis ekipleri Bilge D.'yi ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda sabah yapılan otopsinin ardından Fesif Deneri'nin boğularak öldürüldüğü ortaya çıkınca soruşturmanın seyri değişti. Daha önce serbest bırakılan Bilge D., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınarak sorguya çekildi.

İTİRAF ETT: TERS İLİŞKİ İSTEDİ KAVGA ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliğinde ilk önce suçlamaları kabul etmeyen Bilge D. daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti.

Bilge D., ölen kişiyle birlikte olduklarını söyleyerek "Sanırım cinsel uyarıcı hap almıştı. Birkaç kere birlikte olduk. Ters ilişkiye girmemizi istedi. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Onu itince yere düştü. Bayıldığını sandım. Sonra bir anda kalkıp bana vurmaya ve boğmaya çalıştı. Onunla mücadele ettim. Onu boğarak öldürdüm" dedi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Bilge D. adliyeye sevk edildi.

