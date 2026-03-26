Kediler neden 4 ayak üzerine düşerler? Bilim insanları bu gizemi açıkladı

Kedilerin yüksekten düştüklerinde çoğu zaman ayaklarının üzerine inmeyi başarması, uzun yıllardır bilim insanlarının ilgisini çekiyor. “Düşen kedi problemi” olarak bilinen bu durum, ilk kez 1894 yılında Fransız fizyolog Etienne-Jules Marey tarafından incelendi. Marey, dönemin ilkel video teknolojilerini kullanarak kedilerin havada kendilerini düzeltebildiğini açıkça ortaya koymuştu.

  • The Anatomical Record dergisinde yayımlanan araştırma, kedilerin havada dönme yeteneğinin omurga esnekliğinden kaynaklandığını ortaya koydu.
  • Araştırmacılar, kedilerin üst göğüs omurgasının neredeyse 360 derece dönebildiğini ve alt bel bölgesinin daha sert olduğunu tespit etti.
  • Çalışma kapsamında bağışlanmış kedi kadavraları incelendi ve yaklaşık bir metre yükseklikten canlı kedilerle kontrollü düşme deneyleri yapıldı.
  • Kediler önce esnek üst vücutlarını hızla döndürüp yere bakıyor, ardından alt gövdelerini buna uyum sağlayacak şekilde çeviriyor.
  • Deneylerde kedilerin sağa doğru dönmeye eğilimli olabileceği gözlemlendi ancak düşen kedi problemi tam olarak çözülmüş değil.

Geçtiğimiz ay The Anatomical Record dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu gizeme farklı bir bakış açısı getiriyor. Araştırmayı yürüten ekip, özellikle kedilerin omurgasının belirli bölümlerindeki olağanüstü esnekliğin, havada yönlerini düzeltmelerine yardımcı olduğunu ortaya koydu.

YENİ ARAŞTIRMA: OMURGA ESNEKLİĞİ KİLİT ROL OYNUYOR

Çalışmanın baş yazarı Yasuo Higurashi, kedilerin anatomisinin bugüne kadar yeterince detaylı incelenmemiş olmasının bu problemin çözümünü zorlaştırdığını belirtiyor.

İKİ RAKİP TEORİ

Bilim dünyasında düşen kedilerin hareketini açıklamak için öne çıkan iki temel model bulunuyor:

"Bacaklar içeri, bacaklar dışarı" modeli: Kedilerin önce arka bacaklarını uzatıp sonra çekerek, vücutlarının üst ve alt kısımlarını sırayla döndürdüğünü öne sürer.

"Kıvrılma ve dönme" modeli: Üst ve alt vücudun eş zamanlı hareket ederek dönüş sağladığını savunur.

Moskova'daki zoolog Ruslan Belyaev ise gerçek bir kedinin bu basit modellerle tamamen açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu vurguluyor.

DENEYLER: KADAVRALAR VE CANLI KEDİLER

Araştırma kapsamında bilim insanları, bağışlanmış kedi kadavralarının omurgalarını inceleyerek farklı bölümlerin esnekliğini ölçtü. Ayrıca yaklaşık bir metre yükseklikten canlı kedilerle kontrollü düşme deneyleri gerçekleştirildi. Güvenlik için iniş alanına yumuşak minderler yerleştirildi.

Kayıtlar kare kare analiz edilerek omurga hareketleri detaylı şekilde incelendi.

ÇARPICI BULGULAR

Araştırma sonucunda:

-Kedilerin üst göğüs omurgasının son derece esnek olduğu

-Alt bel bölgesinin ise daha sert ve ağır olduğu tespit edildi

Bu yapı sayesinde kediler önce ön vücutlarını hızla döndürüp yere bakabiliyor, ardından alt gövdelerini buna uyum sağlayacak şekilde çeviriyor.

Higurashi, üst omurların neredeyse 360 derece dönebildiğini belirterek bunun şaşırtıcı bir esneklik olduğunu ifade ediyor.

KEDİLER SAĞA MI EĞİLİMLİ?

Araştırma ayrıca ilginç bir detayı daha ortaya koydu: Kediler sağa doğru dönmeye eğilimli olabilir. Deneylerde kullanılan kedilerden biri tüm denemelerde, diğeri ise çoğunlukla sağa dönerek kendini düzeltti.

GİZEM TAM OLARAK ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL

Her ne kadar yeni bulgular önemli ipuçları sunsa da, "düşen kedi problemi" hala kesin bir çözüme ulaşmış değil. Fizikçi Greg Gbur, bilim insanlarının uzun süredir bu hareketin "tek doğru açıklamasını" aradığını ancak doğanın bu kadar basit olmayabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, gelecekte daha fazla veri toplayarak gelişmiş matematiksel ve üç boyutlu modeller oluşturmayı hedefliyor. Belki de bu çalışmalar, kedilerin havadaki bu etkileyici manevrasının sırrını tamamen ortaya çıkaracak.

