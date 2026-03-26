Araştırma kapsamında bilim insanları, bağışlanmış kedi kadavralarının omurgalarını inceleyerek farklı bölümlerin esnekliğini ölçtü. Ayrıca yaklaşık bir metre yükseklikten canlı kedilerle kontrollü düşme deneyleri gerçekleştirildi. Güvenlik için iniş alanına yumuşak minderler yerleştirildi.

Higurashi, üst omurların neredeyse 360 derece dönebildiğini belirterek bunun şaşırtıcı bir esneklik olduğunu ifade ediyor.

-Alt bel bölgesinin ise daha sert ve ağır olduğu tespit edildi

Araştırma ayrıca ilginç bir detayı daha ortaya koydu: Kediler sağa doğru dönmeye eğilimli olabilir. Deneylerde kullanılan kedilerden biri tüm denemelerde, diğeri ise çoğunlukla sağa dönerek kendini düzeltti.

GİZEM TAM OLARAK ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL

Her ne kadar yeni bulgular önemli ipuçları sunsa da, "düşen kedi problemi" hala kesin bir çözüme ulaşmış değil. Fizikçi Greg Gbur, bilim insanlarının uzun süredir bu hareketin "tek doğru açıklamasını" aradığını ancak doğanın bu kadar basit olmayabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, gelecekte daha fazla veri toplayarak gelişmiş matematiksel ve üç boyutlu modeller oluşturmayı hedefliyor. Belki de bu çalışmalar, kedilerin havadaki bu etkileyici manevrasının sırrını tamamen ortaya çıkaracak.