Rusya’dan Türkiye’ye uzanan 30 yıllık hasret: Inga Kostrikova Samsunlu babasına Müge Anlı’da kavuştu!

Rusya'dan babasını bulma ümidiyle yola çıkan Inga Kostrikova, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mucizeyi yaşadı. 30 yıl sonra babası Bayram Gökmen'e kavuşan Inga'nın hayatı, bir günde değişti.

Rusya’dan Türkiye’ye uzanan 30 yıllık hasret: Inga Kostrikova Samsunlu babasına Müge Anlı’da kavuştu!
  • Rusya'dan gelen Inga Kostrikova, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 30 yıldır görmediği babası Bayram Gökmen'i İstanbul'da buldu.
  • Bayram Gökmen'in evli olduğu ve 26 ile 29 yaşlarında iki çocuğunun daha bulunduğu ortaya çıktı.
  • Baba-kız Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde soybağı tespiti için DNA testi dilekçesi verdi.
  • Bayram Gökmen'in eşi Hatice Hanım, Inga'yı çocuklarının ablası olarak kabul etti.
  • Inga'ya ailesi tarafından İnci ismi takıldı ve bugün Rusya'ya dönecek.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına babasını bulmak için Rusya'dan gelen Inga Kostrikova, 30 yıldır hiç tanımadığı babası Bayram Gökmen'e kavuştu. "Sınırları aşan kavuşma" olarak nitelendirilen olayda, Inga beklediği müjdeli haberi Müge Anlı'dan aldı.

Yapılan araştırmalar sonucu Inga'nın babasının Bayram Gökmen olduğu ve İstanbul'da yaşadığı kesinleşti. Duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadın, "Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum, şok oldum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Rusya’dan Türkiye’ye uzanan 30 yıllık hasret: Inga Kostrikova Samsunlu babasına Müge Anlı’da kavuştu!-3

Ortaya çıkan detaylar ise izleyicileri şaşırttı. Bayram Gökmen'in evli olduğu ve 26 ile 29 yaşlarında iki çocuğunun daha bulunduğu öğrenildi.

Rusya’dan Türkiye’ye uzanan 30 yıllık hasret: Inga Kostrikova Samsunlu babasına Müge Anlı’da kavuştu!-4

ADLİYEDEN LAHMACUN SOFRASINA: İNCİ'NİN YENİ HAYATI

Yayın sonrası resmi süreci başlatmak adına Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giden baba-kız, soybağı tespiti için DNA testi dilekçesi verdi. Inga, "Babam olduğundan eminim ama yine de dilekçeyi vermek istiyorum" diyerek kararlılığını gösterdi.

Müge Anlı'da büyük kavuşma

Rusya’dan Türkiye’ye uzanan 30 yıllık hasret: Inga Kostrikova Samsunlu babasına Müge Anlı’da kavuştu!-5

İşlemlerin ardından babasının evine konuk olan genç kadın için lahmacun, mantı ve kısırdan oluşan zengin bir Türk sofrası hazırlandı. İşte o kavuşmanın öne çıkan detayları:

Gelişme Detaylar
Yeni İsim Ailesi Inga'ya "İnci" ismini taktı
Geleneksel Bağ Inga, babasının elini öperek hasret giderdi
Yeni Kardeşler Biri kız, biri erkek iki kardeşi ve yeğenleri çıktı
Rusya'dan Gelen Destek Anne Sayda Hanım, gözyaşlarıyla teşekkür etti

Rusya’dan Türkiye’ye uzanan 30 yıllık hasret: Inga Kostrikova Samsunlu babasına Müge Anlı’da kavuştu!-6

BÜYÜK OLGUNLUK: HATİCE HANIM INGA'YI BAĞRINA BASTI

Olayın en dikkat çeken ismi ise Bayram Gökmen'in eşi Hatice Hanım oldu. Durumu büyük bir metanetle karşılayan Hatice Hanım, Inga'yı çocuklarının ablası olarak kabul ettiğini belirtti. Müge Anlı, bu sergilenen örnek davranışı "Çok güzel idare ettin, tebrik ederim" sözleriyle takdir etti.

Rusya’dan Türkiye’ye uzanan 30 yıllık hasret: Inga Kostrikova Samsunlu babasına Müge Anlı’da kavuştu!-7

  • 30 yıllık bekleyiş: Inga, hayatı boyunca hiç görmediği babasını Müge Anlı sayesinde dakikalar içinde buldu.
  • Türk yemekleri tutkusu: Inga'nın en sevdiği Türk yemeğinin lahmacun olduğu ortaya çıktı.
  • Duygusal veda: Bugün Rusya'ya dönecek olan Inga, artık Türkiye'de de bir evi olduğunu bilerek uçağa bindi.

Rusya’dan Türkiye’ye uzanan 30 yıllık hasret: Inga Kostrikova Samsunlu babasına Müge Anlı’da kavuştu!-8

Inga, yayına ilk katıldığı günlerde sadece babasını bulmak istemişti. Ancak Bayram Gökmen'in çocuklarının ve eşinin sıcak yaklaşımıyla karşılaşınca, sadece bir baba değil kocaman bir aile kazanmış oldu.

Rusya’dan Türkiye’ye uzanan 30 yıllık hasret: Inga Kostrikova Samsunlu babasına Müge Anlı’da kavuştu!-9

MERAK EDİLENLER

Inga Kostrikova'nın babası kim?

Inga'nın babasının İstanbul'da yaşayan Bayram Gökmen olduğu belirlendi.

DNA testi yapıldı mı?

Evet, resmi işlemler için Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde soybağı tespiti dilekçesi verildi.

Bayram Gökmen'in eşi bu durumu nasıl karşıladı?

Eşi Hatice Hanım, durumu büyük bir olgunlukla karşılayarak Inga'yı ailesine kabul etti.

