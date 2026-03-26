ADLİYEDEN LAHMACUN SOFRASINA: İNCİ'NİN YENİ HAYATI Yayın sonrası resmi süreci başlatmak adına Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giden baba-kız, soybağı tespiti için DNA testi dilekçesi verdi. Inga, "Babam olduğundan eminim ama yine de dilekçeyi vermek istiyorum" diyerek kararlılığını gösterdi. Müge Anlı'da büyük kavuşma

İşlemlerin ardından babasının evine konuk olan genç kadın için lahmacun, mantı ve kısırdan oluşan zengin bir Türk sofrası hazırlandı. İşte o kavuşmanın öne çıkan detayları: Gelişme Detaylar Yeni İsim Ailesi Inga'ya "İnci" ismini taktı Geleneksel Bağ Inga, babasının elini öperek hasret giderdi Yeni Kardeşler Biri kız, biri erkek iki kardeşi ve yeğenleri çıktı Rusya'dan Gelen Destek Anne Sayda Hanım, gözyaşlarıyla teşekkür etti

BÜYÜK OLGUNLUK: HATİCE HANIM INGA'YI BAĞRINA BASTI Olayın en dikkat çeken ismi ise Bayram Gökmen'in eşi Hatice Hanım oldu. Durumu büyük bir metanetle karşılayan Hatice Hanım, Inga'yı çocuklarının ablası olarak kabul ettiğini belirtti. Müge Anlı, bu sergilenen örnek davranışı "Çok güzel idare ettin, tebrik ederim" sözleriyle takdir etti.

30 yıllık bekleyiş: Inga, hayatı boyunca hiç görmediği babasını Müge Anlı sayesinde dakikalar içinde buldu.

Türk yemekleri tutkusu: Inga'nın en sevdiği Türk yemeğinin lahmacun olduğu ortaya çıktı.

Duygusal veda: Bugün Rusya'ya dönecek olan Inga, artık Türkiye'de de bir evi olduğunu bilerek uçağa bindi.