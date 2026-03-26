Müge Anlı ile Tatlı Sert programına babasını bulmak için Rusya'dan gelen Inga Kostrikova, 30 yıldır hiç tanımadığı babası Bayram Gökmen'e kavuştu. "Sınırları aşan kavuşma" olarak nitelendirilen olayda, Inga beklediği müjdeli haberi Müge Anlı'dan aldı.
Yapılan araştırmalar sonucu Inga'nın babasının Bayram Gökmen olduğu ve İstanbul'da yaşadığı kesinleşti. Duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadın, "Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum, şok oldum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Ortaya çıkan detaylar ise izleyicileri şaşırttı. Bayram Gökmen'in evli olduğu ve 26 ile 29 yaşlarında iki çocuğunun daha bulunduğu öğrenildi.
ADLİYEDEN LAHMACUN SOFRASINA: İNCİ'NİN YENİ HAYATI
Yayın sonrası resmi süreci başlatmak adına Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giden baba-kız, soybağı tespiti için DNA testi dilekçesi verdi. Inga, "Babam olduğundan eminim ama yine de dilekçeyi vermek istiyorum" diyerek kararlılığını gösterdi.
İşlemlerin ardından babasının evine konuk olan genç kadın için lahmacun, mantı ve kısırdan oluşan zengin bir Türk sofrası hazırlandı. İşte o kavuşmanın öne çıkan detayları:
|Gelişme
|Detaylar
|Yeni İsim
|Ailesi Inga'ya "İnci" ismini taktı
|Geleneksel Bağ
|Inga, babasının elini öperek hasret giderdi
|Yeni Kardeşler
|Biri kız, biri erkek iki kardeşi ve yeğenleri çıktı
|Rusya'dan Gelen Destek
|Anne Sayda Hanım, gözyaşlarıyla teşekkür etti
BÜYÜK OLGUNLUK: HATİCE HANIM INGA'YI BAĞRINA BASTI
Olayın en dikkat çeken ismi ise Bayram Gökmen'in eşi Hatice Hanım oldu. Durumu büyük bir metanetle karşılayan Hatice Hanım, Inga'yı çocuklarının ablası olarak kabul ettiğini belirtti. Müge Anlı, bu sergilenen örnek davranışı "Çok güzel idare ettin, tebrik ederim" sözleriyle takdir etti.
Inga, yayına ilk katıldığı günlerde sadece babasını bulmak istemişti. Ancak Bayram Gökmen'in çocuklarının ve eşinin sıcak yaklaşımıyla karşılaşınca, sadece bir baba değil kocaman bir aile kazanmış oldu.
MERAK EDİLENLER
Inga Kostrikova'nın babası kim?
Inga'nın babasının İstanbul'da yaşayan Bayram Gökmen olduğu belirlendi.
DNA testi yapıldı mı?
Evet, resmi işlemler için Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde soybağı tespiti dilekçesi verildi.
Bayram Gökmen'in eşi bu durumu nasıl karşıladı?
Eşi Hatice Hanım, durumu büyük bir olgunlukla karşılayarak Inga'yı ailesine kabul etti.