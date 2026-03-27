Küresel hava kalitesi raporu, dünya genelinde temiz havaya erişimin giderek zorlaştığını ortaya koydu. Verilere göre birçok ülke güvenli sınırların üzerinde kirlilikle mücadele ederken, en kirli hava Pakistan'da ölçüldü. Öte yandan, temiz hava standartlarını karşılayan ülkeler arasında öne çıkan İzlanda ise en temiz hava kalitesine sahip ülkelerden biri oldu.
SINIRLI SAYIDA TEMİZ HAVA BÖLGESİ
Raporda, 143 ülke ve bölgedeki toplam 9.446 şehirden elde edilen ölçümler incelendi. Sonuçlara göre, şehirlerin sadece %14'ü Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği PM2.5 (ince partikül madde) sınır değerlerinin altında kaldı. Bu da dünya genelinde hava kirliliğinin yaygın bir sorun olmaya devam ettiğini gösteriyor.
Temiz hava standartlarını karşılayan sınırlı sayıdaki yerler arasında Fransız Polinezyası, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Barbados, Yeni Kaledonya, İzlanda, Bermuda, Reunion, Andorra, Avustralya, Grenada, Panama ve Estonya yer aldı.
EN KİRLİ ÜLKELER VE ŞEHİRLER
Rapora göre, hava kirliliğinin en yoğun olduğu ülkeler sıralamasında Pakistan, Bangladeş, Tacikistan, Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ilk beşte yer aldı.
Şehir bazında bakıldığında ise Hindistan'daki Loni en kirli şehir olarak öne çıkarken, Güney Afrika'daki Nieuwoudtville en temiz şehir olarak kaydedildi.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ
Araştırmada, özellikle iklim değişikliği nedeniyle artan orman yangınlarının hava kalitesini ciddi şekilde olumsuz etkilediği vurgulandı. 2025 yılında bu tür doğal afetlerin daha sık ve şiddetli yaşanması, küresel hava kirliliğinin artmasında önemli bir rol oynadı.
GENEL DEĞERLENDİRME
Elde edilen veriler, hava kalitesinin küresel ölçekte kötüleşmeye devam ettiğini ve temiz hava standartlarını karşılayan bölgelerin oldukça sınırlı kaldığını açıkça ortaya koyuyor. Bu durum, çevresel politikaların ve küresel iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
