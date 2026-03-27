Hava kirliliği rekor seviyelere ulaştı: Sınıfı geçen sadece 13 ülke

2025 yılına ait küresel hava kalitesi verileri, dünya genelinde temiz hava koşullarının giderek daha nadir hale geldiğini ortaya koydu. İsviçre merkezli hava izleme kuruluşu IQAir tarafından yayımlanan rapora göre, yalnızca 13 ülke ve bölge güvenli hava standartlarını karşılayabildi.

  • Küresel hava kalitesi raporuna göre 143 ülke ve bölgedeki 9.446 şehrin sadece %14'ü Dünya Sağlık Örgütü'nün PM2.5 sınır değerlerini karşılıyor.
  • Pakistan, Bangladeş, Tacikistan, Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti hava kirliliğinin en yoğun olduğu ülkeler arasında yer aldı.
  • Temiz hava standartlarını karşılayan ülkeler arasında İzlanda, Avustralya, Estonya, Fransa Polinezyası ve Porto Riko bulunuyor.
  • Hindistan'daki Loni en kirli şehir olurken, Güney Afrika'daki Nieuwoudtville en temiz şehir olarak belirlendi.
  • İklim değişikliği nedeniyle artan orman yangınları 2025 yılında küresel hava kirliliğinin artmasında önemli rol oynadı.

Küresel hava kalitesi raporu, dünya genelinde temiz havaya erişimin giderek zorlaştığını ortaya koydu. Verilere göre birçok ülke güvenli sınırların üzerinde kirlilikle mücadele ederken, en kirli hava Pakistan'da ölçüldü. Öte yandan, temiz hava standartlarını karşılayan ülkeler arasında öne çıkan İzlanda ise en temiz hava kalitesine sahip ülkelerden biri oldu.

Görseldeki yer Fransız Polinezyası

SINIRLI SAYIDA TEMİZ HAVA BÖLGESİ

Raporda, 143 ülke ve bölgedeki toplam 9.446 şehirden elde edilen ölçümler incelendi. Sonuçlara göre, şehirlerin sadece %14'ü Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği PM2.5 (ince partikül madde) sınır değerlerinin altında kaldı. Bu da dünya genelinde hava kirliliğinin yaygın bir sorun olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Temiz hava standartlarını karşılayan sınırlı sayıdaki yerler arasında Fransız Polinezyası, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Barbados, Yeni Kaledonya, İzlanda, Bermuda, Reunion, Andorra, Avustralya, Grenada, Panama ve Estonya yer aldı.

Görseldeki yer ABD Virjin Adaları

EN KİRLİ ÜLKELER VE ŞEHİRLER

Rapora göre, hava kirliliğinin en yoğun olduğu ülkeler sıralamasında Pakistan, Bangladeş, Tacikistan, Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ilk beşte yer aldı.

Şehir bazında bakıldığında ise Hindistan'daki Loni en kirli şehir olarak öne çıkarken, Güney Afrika'daki Nieuwoudtville en temiz şehir olarak kaydedildi.

Görsel AA'dan alındı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ

Araştırmada, özellikle iklim değişikliği nedeniyle artan orman yangınlarının hava kalitesini ciddi şekilde olumsuz etkilediği vurgulandı. 2025 yılında bu tür doğal afetlerin daha sık ve şiddetli yaşanması, küresel hava kirliliğinin artmasında önemli bir rol oynadı.

Görseldeki yer Pakistan

GENEL DEĞERLENDİRME

Elde edilen veriler, hava kalitesinin küresel ölçekte kötüleşmeye devam ettiğini ve temiz hava standartlarını karşılayan bölgelerin oldukça sınırlı kaldığını açıkça ortaya koyuyor. Bu durum, çevresel politikaların ve küresel iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

(AA, Takvim Foto Arşiv)

