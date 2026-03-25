Pendik'te trafikte otomobille seyir halinde olan iki kadın yol verme nedeniyle başlayan tartışmanın ardından kavgaya tutuştu.
ARABADAN İNİP BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Olay, sabah saatlerinde Pendik Kurtköy Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nun önünde meydana geldi.
Trafikte seyir halindeyken yol verme nedeniyle iki kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Araçları durdurarak inen kadınlar, yol kenarında birbirine girdi.
KAVGA KAMERADA: EJDERHA KADINLAR SİZİ
Kadınların kavgası çevredeki başka sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kadınlar kavga ederken, iki araçta da çocukların olduğu görüldü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, "Ayıp ayıp, ejderha kadınlar sizi" ifadeleri duyuldu.