Coşkun E. tartışma sırasında eşi Kısmet E.'ye iki el ateş ederek ölümüne neden oldu.

Olay, Nevşehir 'in 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Coşkun E. ile eşi Kısmet E. arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine Coşkun E., yanındaki silahı ateşleyerek eşine iki el ateş etti.

Nevşehir'de eşler arasında çıkan tartışmada aile faciası yaşandı.



EKİPLER SEVK EDİLDİ: ACI TABLO ORTAYA ÇIKTI

Silah seslerini duyan komşuların panikle yaptığı ihbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, kurşunların hedefi olan Kısmet E.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşini vurduktan sonra aynı silahla kendi hayatına son vermek isteyen ve ağır yaralanan Coşkun E. ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.