Nevşehir’de aile faciası: Eşini silahla öldürüp intihar girişiminde bulundu

Nevşehir’de henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini silahla ateş ederek öldüren şahıs aynı silahla kendini vurarak ağır yaralandı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Aile faciasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

  • Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde Coşkun E. ile eşi Kısmet E. arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.
  • Coşkun E. tartışma sırasında eşi Kısmet E.'ye iki el ateş ederek ölümüne neden oldu.
  • Coşkun E. eşini vurduktan sonra aynı silahla kendini yaralayarak intihar girişiminde bulundu.
  • Ağır yaralanan Coşkun E. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
  • Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme başlatırken Kısmet E.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olay, Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Coşkun E. ile eşi Kısmet E. arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine Coşkun E., yanındaki silahı ateşleyerek eşine iki el ateş etti.

Nevşehir'de eşler arasında çıkan tartışmada aile faciası yaşandı. (Haberin fotoğrafları İHA ve DHA'ya aittir.)

EKİPLER SEVK EDİLDİ: ACI TABLO ORTAYA ÇIKTI

Silah seslerini duyan komşuların panikle yaptığı ihbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, kurşunların hedefi olan Kısmet E.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşini vurduktan sonra aynı silahla kendi hayatına son vermek isteyen ve ağır yaralanan Coşkun E. ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

OLAY YERİNDE TİTİZ İNCELEME

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından Kısmet E.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

