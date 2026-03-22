Türk yetkililer Ayvalık Kaymakamlığı, Rodos Başkonsolosluğu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı aracılığıyla olayla ilgili bilgilendirildi.

Midilli Limanı'nda yaklaşık 750 Türk tatilci ve 2 bin 500 kişilik bir Yunan feribotundaki yolcular, çiftçilerin eylemi nedeniyle yaklaşık dört saat mahsur kaldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda şap hastalığı nedeniyle hayvanları telef edilen ancak hükümetten ödeme alamayan yaklaşık 200 çiftçi, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde limana giriş ve çıkışları engelledi.

Olay, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Midilli Adası'nda meydana geldi. Adadaki şap hastalığı salgını sebebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef edilen ancak hükümetten ödeme alamayan çiftçiler, seslerini duyurabilmek için en yoğun dönüş gününü seçti. Liman girişini ablukaya alan yaklaşık 200 kişilik grup, feribotların iskeleden ayrılmasına engel olmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre; Midilli Limanı'nı ablukaya alan Yunanlı çiftçiler, limanın girişini kapattı. Limanın içinde de eylem yapan çiftçiler, Ayvalık ve Aliağa'ya dönmek isteyen feribotların iskeleden ayrılmasına engel olmaya çalıştı. Yunanistan 'ın Midilli Adası'nda faaliyet gösteren Kuzey Ege Bölge Valisi Kostas Moutzouris ile Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, limana gelerek eylemci çiftçilerle görüştü.





BAKANLIKTAN YAZILI TALİMATLA KRİZ ÇÖZÜLDÜ



Gümrük binasının önünün kapatılmasıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Türk vatandaşı, liman dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Pasaport kontrolünden geçip feribotlara binen yolcuların ise gemilerin hareketine izin verilmemesi üzerine içeride bekleyişi başladı. Yaşanan gerginlik sırasında limanda bulunan 2 bin 500 kişilik bir Yunan feribotu da eylemden nasibini aldı.

Bunun üzerine Vali Moutzouris, Yunan Başbakan Yardımcısı Kostis Hatzidakis'i arayarak bilgilendirdi. Hatsidakis de, Yunanistan Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Kostas Tsiaras'a çiftçilerin ödemelerinin yapılabilmesi için yazılı bir talimat vermesini istedi. Bakanlıktan yazılı talimat gelince de, krizin çözüldüğü öğrenildi.