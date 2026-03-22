Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bulvarda gezintiye çıkan 4 kardeşin önü Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) tarafından kesildi. Şüphelilerin sigara istemesi üzerine kardeşlerin "sigara yok" demesiyle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI
Gözü dönen 5 şüpheli, yanlarındaki bıçaklarla kardeşlere saldırdı. Olayda Erdoğan Ertaş (17) ile ağabeyleri Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı iki ağabey ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.