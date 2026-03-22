Adana'da sigara kavgası: 17 yaşındaki genç öldü, 5 şüpheli tutuklandı

Adana Çukurova’da, kendilerinden sigara isteyen gruba "yok" yanıtı veren 4 kardeşe düzenlenen bıçaklı saldırıda 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş yaşamını yitirdi, 2 ağabeyi ise yaralandı. 20 Mart akşamı meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Adana'da sigara kavgası: 17 yaşındaki genç öldü, 5 şüpheli tutuklandı
  • Adana'nın Çukurova ilçesinde sigara isteyen 5 kişi ile 4 kardeş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
  • Kavgada bıçaklanan Erdoğan Ertaş (17) hayatını kaybetti, ağabeyleri Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) yaralandı.
  • Olay Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.
  • Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
  • Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bulvarda gezintiye çıkan 4 kardeşin önü Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) tarafından kesildi. Şüphelilerin sigara istemesi üzerine kardeşlerin "sigara yok" demesiyle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Adana'da sigara tartışması kanlı bitti. 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir.)

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Gözü dönen 5 şüpheli, yanlarındaki bıçaklarla kardeşlere saldırdı. Olayda Erdoğan Ertaş (17) ile ağabeyleri Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı iki ağabey ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

