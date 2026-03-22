Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Adana'nın Çukurova ilçesinde sigara isteyen 5 kişi ile 4 kardeş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçaklanan Erdoğan Ertaş (17) hayatını kaybetti, ağabeyleri Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) yaralandı.

Olay Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bulvarda gezintiye çıkan 4 kardeşin önü Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) tarafından kesildi. Şüphelilerin sigara istemesi üzerine kardeşlerin "sigara yok" demesiyle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Adana'da sigara tartışması kanlı bitti. 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir.)

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI Gözü dönen 5 şüpheli, yanlarındaki bıçaklarla kardeşlere saldırdı. Olayda Erdoğan Ertaş (17) ile ağabeyleri Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı iki ağabey ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.