TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Meryem Altaş, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne, Berat İ. ise bilinci açık şekilde Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Altaş, saat 01.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 suç kaydı olduğu belirtilen Berat İ.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Berat İ.'nin silahının ruhsatsız olduğu belirlenirken, polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.