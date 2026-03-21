Kadına şiddet ihbarına giden polis cinayete tanık oldu: 1 kişi öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin 'kadına şiddet' ihbarı üzerine durdurduğu araçta bulunan Meryem Altaş (34), yanında bulunan Berat İ. (30) tarafından göğsünden vurularak öldürüldü. Silahını polise doğrultunca vurularak etkisiz hale getirilen ve ağır yaralanan saldırganın 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlenirken, göğsünden vurulan talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti.

  • Bursa Osmangazi'de polis ekiplerinin kadına şiddet ihbarı üzerine durdurduğu araçtan inen Berat İ., Meryem Altaş'ı tabancayla göğsünden vurarak öldürdü.
  • Saldırgan Berat İ., Meryem Altaş'ı vurduktan sonra silahını polis ekiplerine doğrultunca bel ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
  • Meryem Altaş, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak saat 01.00 sıralarında hayatını kaybetti.
  • Berat İ.'nin 3 suç kaydı bulunduğu ve kullandığı silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.
  • Olay, dün saat 21.30'da Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Bursa'da dün gece yarısı yaşanan korkunç olayda, bir kadının yardım çığlığı feci bir cinayetle sonuçlandı. Polis ekiplerinin kadına şiddet ihbarı üzerine durdurduğu hafif ticari araçtan inen saldırgan, korumaya çalışılan kadını ekiplerin gözü önünde silahla vurdu. Olayın ardından polise de direnerek silah çeken zanlı, vurularak etkisiz hale getirildi.

Bursa'da bir kadını silahla öldüren zanlı etkisiz hale getirildi. (Fotoğraflar İHA ve AA'dan alınmıştır.)

"SİLAH VAR" DİYEREK POLİSİ UYARDI

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri Gemlik yönüne giden 16 KCJ 99 plakalı hafif ticari araçta bir kadına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hafif ticari aracı durduran ekiplere, sürücü Meryem Altaş, 'silah var' diyerek uyarıda bulundu. Bu sırada arka kapıdan çıkan Berat İ., tabancayla Meryem Altaş'a ateş ederek göğsünden vurdu.

SALDIRGAN POLİSE SİLAH DOĞRULTUNCA VURULDU

Şüpheli, Meryem Altaş'ı vurduktan sonra tabancasını bu kez olay yerindeki polis ekiplerine doğrulttu. Ekipler, saldırganı bel ve bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Meryem Altaş, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne, Berat İ. ise bilinci açık şekilde Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Altaş, saat 01.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 suç kaydı olduğu belirtilen Berat İ.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Berat İ.'nin silahının ruhsatsız olduğu belirlenirken, polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

