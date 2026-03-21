Erzurum'da boğazı kesilmiş erkek cesedi: Kimliği belli oldu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sokakta bir erkek, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Ölü bulunan kişinin 45 yaşındaki Erdem Özengiz olduğu öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli N.Ö'yü (45) aynı mahalledeki ikametinde gözaltına aldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sokakta boğazı kesilmiş bir ceset bulundu.

Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak'ta gece saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sokakta bir erkek, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Ekiplerin yaptığı incelemede, yatan kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ölü bulunan kişinin 45 yaşındaki Erdem Özengiz olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerinde incelemede bulundu.

1 GÖZALTI
Ekipler, olayla ilgili yaptıkları çalışmalarda şüpheli N.Ö'yü (45) aynı mahalledeki ikametinde gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

