Hatay'da savaş gibi kavga: 3 ölü 22 yaralı

Hatay’da komşu çocuklarının sokaktaki tartışması ailelerin devreye girmesiyle tam bir facia ile sonuçlandı. Taş, sopa ve kurşunların konuştuğu kavgada 1’i kadın 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı. Jandarma ekiplerinin mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

  • Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan tartışma ailelerin dahil olmasıyla taşlı sopalı silahlı kavgaya dönüştü.
  • Kavgada 1'i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
  • Jandarma ekipleri olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.
  • Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi, ölen 3 kişinin cansız bedenleri de hastanelere kaldırıldı.
  • Jandarma ekipleri yeni olayların yaşanmaması için mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı.

Hatay’da çocuk kavgası katliama döndü

Hatay'da çocuklar arasında nedeni belli olmayan tartışmaya, ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı ve silahlı kavga dönüştü

TAŞLI SOPALI SİLAHLI KAVGA
Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, soba ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin panik ve korku yaşadığı olayda 1'i kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

JANDARMA MAHALLEDE VE HASTANE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALDI
Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

