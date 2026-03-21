Jandarma ekipleri yeni olayların yaşanmaması için mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Hatay'da çocuklar arasında nedeni belli olmayan tartışmaya, ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı ve silahlı kavga dönüştü (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

TAŞLI SOPALI SİLAHLI KAVGA

Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, soba ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin panik ve korku yaşadığı olayda 1'i kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.