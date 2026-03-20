İslam dünyası savaşların gölgesinde bayram sevincini yaşamaya çalışırken, sosyal medyada yayılan görüntüler kamuoyunda infiale yol açtı. TikTok üzerinden canlı yayın açan bir şahsın camilerde yarı çıplak şekilde dolaşarak video çektiği ve bu görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı.

KÜFÜRLÜ MÜZİK EŞLİĞİNDE ÇEKİM Görüntüler incelendiğinde, tartışmanın yalnızca kıyafetle sınırlı kalmadığı görüldü. Söz konusu kişinin cami içerisinde küfürlü müzikler eşliğinde içerik üretmesi, birçok kullanıcı tarafından dini değerlere yönelik açık bir saygısızlık olarak değerlendirildi. Paylaşımların kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medya platformlarında yoğun tepki oluştu.