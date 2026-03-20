İslam dünyası savaşların gölgesinde bayram sevincini yaşamaya çalışırken, sosyal medyada yayılan görüntüler kamuoyunda infiale yol açtı. TikTok üzerinden canlı yayın açan bir şahsın camilerde yarı çıplak şekilde dolaşarak video çektiği ve bu görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı.
KÜFÜRLÜ MÜZİK EŞLİĞİNDE ÇEKİM
Görüntüler incelendiğinde, tartışmanın yalnızca kıyafetle sınırlı kalmadığı görüldü. Söz konusu kişinin cami içerisinde küfürlü müzikler eşliğinde içerik üretmesi, birçok kullanıcı tarafından dini değerlere yönelik açık bir saygısızlık olarak değerlendirildi. Paylaşımların kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medya platformlarında yoğun tepki oluştu.
TEPKİLER BÜYÜDÜ, TAVRI TARTIŞMA YARATTI
Sosyal medya kullanıcıları, ibadet mekânlarında bu tür içeriklerin üretilmesini sert sözlerle eleştirirken, görüntüleri paylaşan kişinin gelen tepkilere karşı tutumu da tartışmaları derinleştirdi. Kullanıcıların uyarı ve eleştirilerine alaycı yanıtlar verdiği görülen şahsın,"Abi kendine gel, camidesin" diyen bir kişiye"Fark eder mi?"yanıtını verdiği ortaya çıktı.
BENZER GÖRÜNTÜLER FARKLI CAMİLERDE DE ORTAYA ÇIKTI
Bazı paylaşımlarda, söz konusu kişinin benzer içerikleri farklı camilerde de çektiği görülürken, bazı sosyal medya kullanıcıları ibadethanelere yönelik bu tür saygısızlıklara karşı adli makamların harekete geçmesi çağrısında bulundu.