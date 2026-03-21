Çanakkale seramik üretimiyle ünlü olduğu için çanak yapılan kale anlamına gelirken, Gümüşhane gümüş madeninden ismini alıyor.

Bursa Bitinya kralı Prusias'tan, Antalya ise II. Attalos tarafından kurulduğu için Attaleia adından geliyor.

Kahramanmaraş Kurtuluş Savaşı sonrası unvan alırken, Gaziantep ve Şanlıurfa da benzer şekilde tarihi olaylar sonucu isimlendirildi.

Türkiye haritasında gördüğümüz il isimleri, sanıldığından çok daha eski bir geçmişe sahip. Yüzyıllar boyunca fetihler, göçler ve kültürel değişimlerle birlikte pek çok şehrin adı değişirken, yalnızca sınırlı sayıda il ismini koruyabildi. Peki 81 ilin ismi nereden geliyor? İşte anlamları ve hikayeleri…

81 İL 81 HİKAYE

Türkiye'deki 81 ilin isimlerinin kökeni Linguistics, tarih, coğrafya ve farklı medeniyetlerin etkilerinin birleşiminden oluşur. Anadolu'da Hititler, Frigler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok uygarlık yaşadığı için şehir adlarının kökenleri de çok çeşitli.