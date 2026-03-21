Türkiye haritasında gördüğümüz il isimleri, sanıldığından çok daha eski bir geçmişe sahip. Yüzyıllar boyunca fetihler, göçler ve kültürel değişimlerle birlikte pek çok şehrin adı değişirken, yalnızca sınırlı sayıda il ismini koruyabildi. Peki 81 ilin ismi nereden geliyor? İşte anlamları ve hikayeleri…
81 İL 81 HİKAYE
Türkiye'deki 81 ilin isimlerinin kökeni Linguistics, tarih, coğrafya ve farklı medeniyetlerin etkilerinin birleşiminden oluşur. Anadolu'da Hititler, Frigler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok uygarlık yaşadığı için şehir adlarının kökenleri de çok çeşitli.
ŞEHİRLERİN ADI NEREDEN GELİYOR?
🟡 MARMARA BÖLGESİ
1. İstanbul
Köken: Yunanca
Anlam: "Şehre doğru"
Hikaye: Konstantinopolis adından halk arasında dönüşmüştür.
2. Edirne
Köken: Latince
Anlam: Hadrianus'un şehri
Hikaye: Hadrianus → Hadrianopolis → Edirne
3. Kırklareli
Köken: Türkçe
Anlam: "Kırklar yurdu"
Hikaye: Efsanevi "kırklar"motifinden gelir
4. Tekirdağ
Köken: Türkçe
Anlam: Tekfur + dağ
Hikaye: Bizans tekfurlarına atıf
5. Çanakkale
Köken: Türkçe
Anlam: Çanak yapılan kale
Hikaye: Seramik üretimiyle ünlüydü
6. Balıkesir
Köken: Karma
Anlam: "Balık Hisar"
Hikaye: Eski kale yerleşimi
7. Bursa
Köken: Yunanca
Anlam: Prusa
Hikaye: Bitinya kralı Prusias'tan gelir
8. Bilecik
Köken: Türkçe
Anlam: Küçük bile
Hikaye: Osmanlı'nın doğduğu bölge
9. Sakarya
Köken: Antik
Anlam: Sangarios nehri
Hikaye: Nehirden gelir
10. Kocaeli
Köken: Türkçe
Anlam: Koca'nın eli (toprağı)
Hikaye: Akça Koca'dan gelir
11. Yalova
Köken: Türkçe
Anlam: Yalı + ova
Hikaye: Kıyı ovası
🟠 EGE BÖLGESİ
12. İzmir
Köken: Yunanca
Anlam: Smyrna
Hikaye: Antik kent adı
13. Manisa
Köken: Yunanca
Anlam: Magnesia
Hikaye: Zamanla değişmiştir
14. Aydın
Köken: Türkçe
Anlam: Aydın boyu
Hikaye: Türkmen aşiretinden
15. Denizli
Köken: Türkçe
Anlam: Sulu yer
Hikaye: Su kaynakları bol
16. Muğla
Köken: Antik
Anlam: Mobolla
Hikaye: Karya döneminden
17. Uşak
Köken: Türkçe
Anlam: Oğul / hizmetkâr
Hikaye: Türkmen yerleşimi
18. Kütahya
Köken: Antik
Anlam: Kotiaeion
Hikaye: Roma dönemi
19. Afyonkarahisar
Köken: Türkçe
Anlam: Afyon + kara hisar
Hikaye: Haşhaş üretimi
🔴 AKDENİZ BÖLGESİ
20. Antalya
Köken: Yunanca
Anlam: Attaleia
Hikaye: II. Attalos tarafından kuruldu
21. Isparta
Köken: Antik
Anlam: Baris
Hikaye: Roma dönemi
22. Burdur
Köken: Türkçe
Anlam: "Burada dur"
Hikaye: Efsanevi anlatım
23. Adana
Köken: Antik
Anlam: Adania
Hikaye: Çok eski yerleşim
24. Mersin
Köken: Bitki adı
Anlam: Mersin bitkisi
Hikaye: Bölgedeki bitkiden
25. Hatay
Köken: Antik
Anlam: Hatti ülkesi
Hikaye: Hititler bağlantılı
26. Kahramanmaraş
Köken: Türkçe
Anlam: Kahraman Maraş
Hikaye: Kurtuluş Savaşı sonrası unvan
27. Osmaniye
Köken: Türkçe
Anlam: Osman'ın yeri
Hikaye: Osman Gazi
🔵 İÇ ANADOLU
28. Ankara
Köken: Yunanca
Anlam: Çapa
Hikaye: Ankyra'dan gelir
29. Konya
Köken: Yunanca
Anlam: Ikonion
Hikaye: "ikon" (tasvir)
30. Kayseri
Köken: Latince
Anlam: Caesar şehri
Hikaye: Roma etkisi
31. Eskişehir
Köken: Türkçe
Anlam: Eski şehir
32. Sivas
Köken: Antik
Anlam: Sebasteia
33. Yozgat
Köken: Türkçe
Anlam: Bozok'tan türemiş
34. Kırıkkale
Köken: Türkçe
Anlam: Kırık kale
35. Kırşehir
Köken: Türkçe
Anlam: Kır şehri
36. Nevşehir
Köken: Türkçe
Anlam: Yeni şehir
37. Niğde
Köken: Antik
Anlam: Nakida
38. Aksaray
Köken: Türkçe
Anlam: Beyaz saray
39. Karaman
Köken: Türkçe
Anlam: Karamanoğulları
🟢 KARADENİZ
40. Samsun
Köken: Yunanca
Anlam: Amisos
41. Trabzon
Köken: Yunanca
Anlam: Trapezus (masa)
42. Ordu
Köken: Türkçe
Anlam: Ordu
43. Giresun
Köken: Yunanca
Anlam: Kerasus (kiraz)
44. Rize
Köken: Yunanca
Anlam: Pirinç/dağ eteği
45. Artvin
Köken: Gürcüce
Anlam: Artvani
46. Gümüşhane
Köken: Türkçe
Anlam: Gümüş madeni
47. Bayburt
Köken: Türkçe
Anlam: Bay kale
48. Amasya
Köken: Antik
Anlam: Amaseia
49. Tokat
Köken: Türkçe
Anlam: Sur içi şehir
50. Çorum
Köken: Belirsiz
Hikaye: Hitit bölgesi
51. Sinop
Köken: Yunanca
Anlam: Sinope
52. Kastamonu
Köken: Antik
Anlam: Gas/Tumanna
53. Zonguldak
Köken: Fransızca etkili
Hikaye: Maden bölgesi
54. Bartın
Köken: Antik
Anlam: Parthenios nehri
55. Karabük
Köken: Türkçe
Anlam: Kara + bük
56. Bolu
Köken: Yunanca
Anlam: Claudiopolis
57. Düzce
Köken: Türkçe
Anlam: Düz ova
🟣 DOĞU ANADOLU
58. Erzurum
Köken: Arapça
Anlam: Erzen-i Rum
59. Erzincan
Köken: Antik
Anlam: Eriza
60. Kars
Köken: Türkçe
Anlam: Karsak boyu
61. Ağrı
Köken: Türkçe
Anlam: Ağrı Dağı
62. Iğdır
Köken: Türkçe
Anlam: Oğuz boyu
63. Ardahan
Köken: Gürcüce
64. Van
Köken: Urartu
Hikaye: Biane
65. Muş
Köken: Ermenice
66. Bitlis
Köken: Antik
67. Hakkari
Köken: Arapça
Anlam: Hakkar kabilesi
68. Bingöl
Köken: Türkçe
Anlam: Bin göl
69. Elazığ
Köken: Osmanlı
Anlam: Aziz
70. Malatya
Köken: Hitit
Anlam: Melid
71. Tunceli
Köken: Türkçe
Anlam: Tunç eli
⚫ GÜNEYDOĞU ANADOLU
72. Gaziantep
Köken: Türkçe
Anlam: Gazi Antep
73. Şanlıurfa
Köken: Arapça
Anlam: Şanlı Urfa
74. Mardin
Köken: Süryanice
Anlam: Kaleler
75. Diyarbakır
Köken: Arapça
Anlam: Bekr yurdu
76. Batman
Köken: Nehir adı
77. Siirt
Köken: Süryanice
78. Şırnak
Köken: Nuh'un gemisi efsanesi
79. Kilis
Köken: Kilise
80. Adıyaman
Köken: Türkçe
81. Osmaniye
Hikayesi: Osmanlı döneminde bölgedeki isyanları bastırmak için gönderilen Fırka-i İslahiye ordusu, daha sonra burada yeni bir şehir kurmuştur. Kuruluş sırasında bölgede önemli olan bir Osmanlı köyü unutulmamış ve şehre bu köyün adı verilmiştir.