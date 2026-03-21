İstanbul'un en kritik ulaşım projelerinden biri olan Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı'nda sona yaklaşıldı. Tamamlandığında 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro ring hattı olacak. Hat sayesinde Halkalı–İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı–Gayrettepe arası ise 57 dakikaya düşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında müjdesini verdiği Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı'nda çalışmalar sona yaklaşılıyor. Tamamlandığında şehrin batı ve kuzey aksını kesintisiz şekilde birbirine bağlayacak olan proje, metro ulaşımında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

YER ALTINDA İNŞA EDİLDİ

Toplam 69 kilometrelik uzunluğa ulaşacak hat, tamamı yer altında inşa edilen yapısıyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro ring hattı olacak. Projenin önemli bölümleri etap etap hizmete alınırken, kalan Arnavutköy–Halkalı kesiminde çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

7 istasyondan oluşan Halkalı–İstanbul Havalimanı metrosu; Gayrettepe, Kağıthane, İstanbul Havalimanı, Arnavutköy, Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy ve Halkalı gibi kritik noktalardan geçerek geniş bir ulaşım ağı oluşturuyor.

Hat;

Gayrettepe'de Yenikapı–Hacıosman metrosu ve metrobüsle,

Kağıthane'de Mahmutbey–Mecidiyeköy–Kabataş hattıyla,

Halkalı'da ise Marmaray ve diğer metro hatlarıyla entegre olacak.

30 DAKİKALIK YOLCULUK DÖNEMİ

Projenin tamamlanmasıyla birlikte şehir içi ulaşım sürelerinde ciddi kısalmalar sağlanacak.