İstanbul'un en kritik ulaşım projelerinden biri olan Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı'nda sona yaklaşıldı. Tamamlandığında 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro ring hattı olacak. Hat sayesinde Halkalı–İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı–Gayrettepe arası ise 57 dakikaya düşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında müjdesini verdiği Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı'nda çalışmalar sona yaklaşılıyor. Tamamlandığında şehrin batı ve kuzey aksını kesintisiz şekilde birbirine bağlayacak olan proje, metro ulaşımında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.
YER ALTINDA İNŞA EDİLDİ
Toplam 69 kilometrelik uzunluğa ulaşacak hat, tamamı yer altında inşa edilen yapısıyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro ring hattı olacak. Projenin önemli bölümleri etap etap hizmete alınırken, kalan Arnavutköy–Halkalı kesiminde çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.
7 istasyondan oluşan Halkalı–İstanbul Havalimanı metrosu; Gayrettepe, Kağıthane, İstanbul Havalimanı, Arnavutköy, Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy ve Halkalı gibi kritik noktalardan geçerek geniş bir ulaşım ağı oluşturuyor.
30 DAKİKALIK YOLCULUK DÖNEMİ
Projenin tamamlanmasıyla birlikte şehir içi ulaşım sürelerinde ciddi kısalmalar sağlanacak.
KAZILAR TAMAMLANDI, SİSTEM KURULUYOR
Altyapı çalışmalarında ise önemli bir aşama geride bırakıldı. Tünel kazıları tamamlanırken, istasyonlarda ince işler, peyzaj düzenlemeleri ve elektromekanik sistemlerin kurulumu devam ediyor. Test ve devreye alma süreçlerinin ardından hattın tamamen hizmete açılmasıyla İstanbul'da ulaşımın daha hızlı, konforlu ve entegre hale gelmesi hedefleniyor.
REKOR BİR PROJE OLACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise SABAH'a yaptığı ilişkin yaptığı değerlendirmede, hattın tamamlanmasıyla Türkiye'nin metro sınıfında en uzun ve en hızlı ring hattının hayata geçirileceğini belirterek, Arnavutköy–Halkalı kesiminde çalışmaların sürdüğünü ve sertifikasyon sürecinin ardından hattın 2026 yılı içinde tamamen hizmete alınmasının hedeflendiğini ifade etti.
Bakan Uraloğlu, "Aslında biz bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı- İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız." dedi.