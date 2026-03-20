Nemli ciltte parfüm daha uzun süre kalıcı oluyor, bu nedenle parfüm öncesi kokusuz losyon kullanılması öneriliyor.

Bilekler, dirsek içleri ve boyun gibi nabız noktalarına uygulanan parfüm daha dengeli ve kalıcı hissediliyor.

Parfümün saça doğrudan sıkılması içerdiği alkol nedeniyle saçları kurutabiliyor, bunun yerine saç fırçasına uygulanması öneriliyor.

Parfüm sürdükten sonra bilekleri birbirine sürtmek koku moleküllerini parçalayarak parfümün notalarını bozuyor ve daha hızlı uçmasına neden oluyor.

Parfümünüz şişede harika kokarken cildinizde kısa sürede etkisini kaybediyorsa sorun büyük ihtimalle kullanım alışkanlıklarınızdan kaynaklanıyor. Uzmanlara göre pek çok kişi farkında olmadan kokunun kalıcılığını ve karakterini bozan hatalar yapıyor. İşte doğru bilinen yanlışlar ve etkili kullanım ipuçları...

Parfüm sürdükten sonra bilekleri birbirine sürtmek koku moleküllerini parçalayarak parfümün notalarını bozuyor ve daha hızlı uçmasına neden oluyor

❌ BİLEKLERİ BİRBİRİNE SÜRTMEK

Daiy Mail'de yer alan habere göre parfüm sürdükten sonra bilekleri birbirine sürtmek oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak bu hareket koku moleküllerini parçalayarak parfümün notalarını bozuyor. Böylece daha hızlı uçan ve karakteri değişmiş bir koku ortaya çıkıyor.



👉 Doğrusu: Parfümü sıktıktan sonra kendi halinde kurumasını bekleyin.