Parfümünüz şişede harika kokarken cildinizde kısa sürede etkisini kaybediyorsa sorun büyük ihtimalle kullanım alışkanlıklarınızdan kaynaklanıyor. Uzmanlara göre pek çok kişi farkında olmadan kokunun kalıcılığını ve karakterini bozan hatalar yapıyor. İşte doğru bilinen yanlışlar ve etkili kullanım ipuçları...
❌ BİLEKLERİ BİRBİRİNE SÜRTMEK
Daiy Mail'de yer alan habere göre parfüm sürdükten sonra bilekleri birbirine sürtmek oldukça yaygın bir alışkanlık. Ancak bu hareket koku moleküllerini parçalayarak parfümün notalarını bozuyor. Böylece daha hızlı uçan ve karakteri değişmiş bir koku ortaya çıkıyor.
👉 Doğrusu: Parfümü sıktıktan sonra kendi halinde kurumasını bekleyin.
❌ PARFÜMÜ SAÇA DOĞRUDAN SIKMAK
Fine Scents'in kurucusu Katerina Knight'a göre parfümün saça uygulanması hoş bir etki yaratıyor gibi görünse de içerdiği alkol zamanla saçları kurutabiliyor.
👉 Doğrusu: Saçınıza sıkmak yerine, saç fırçanıza hafifçe uygulayıp dağıtabilirsiniz.
✅ NABIZ NOKTALARINI KULLANIN
Bilekler, dirsek içleri ve boyun gibi sıcak bölgeler kokunun yayılmasını artırır. Bu noktalar parfümün daha dengeli ve kalıcı hissedilmesini sağlar.
✅ NEMLİ CİLTTE DAHA KALICI
Kuru cilt parfümü tutmaz. Bu yüzden kokunun daha uzun süre kalmasını istiyorsanız önce cildinizi nemlendirin.
👉 İpucu: Kokusuz bir losyon kullanmak parfümün karakterini değiştirmez.
❌ HAVAYA SIKIP İÇİNDEN GEÇMEK
Filmlerde hoş görünse de bu yöntem oldukça verimsiz. Parfümün büyük kısmı havada kaybolur.
👉 Doğrusu: Parfümü doğrudan cilde veya kıyafete uygulayın.
❌ BUZDOLABINDA SAKLAMAK
Parfümü soğukta saklamanın ömrünü uzattığı düşünülür ancak bu doğru değil. Aşırı soğuk ortamlar kokunun yapısını bozabilir.
👉 Doğrusu: Parfümü serin, kuru ve karanlık bir ortamda saklayın.
⚠️ HERKESTE AYNI KOKMAZ
Bir parfümün arkadaşınızda harika durması, sizde de aynı etkiyi yaratacağı anlamına gelmez. Cilt tipi, hormonlar ve beslenme gibi faktörler kokunun teninizde farklı gelişmesine neden olur.
👉 Öneri: Satın almadan önce mutlaka kendi cildinizde deneyin.
✅ KATMANLAMA TEKNİĞİNİ DENEYİN
Aynı kokunun duş jeli, losyon ve parfümünü birlikte kullanmak kalıcılığı ciddi şekilde artırır. Bu yöntem "katmanlama" olarak bilinir ve profesyoneller tarafından sıkça önerilir.
👗 KIYAFETLERE HAFİF DOKUNUŞ
Parfümü kıyafete sıkmak kalıcılığı artırabilir çünkü kumaş kokuyu daha uzun süre tutar. Ancak açık renkli kıyafetlerde leke riskine dikkat etmek gerekir.