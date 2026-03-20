CANLI YAYIN
Geri

İzmir Bornova'da dolmuşta doğum: Anne ve bebeğin durumu iyi

İzmir'de doğum sancısı başlayan hamile yolcusunu hastaneye yetiştirmeye çalışan dolmuş şoförü, aracında gerçekleşen sürpriz doğumla büyük şaşkınlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla dolmuşta dünyaya gözlerini açan kız bebek ve annesi tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İzmir'in Bornova ilçesinde yolcu dolu dolmuşta seyahat eden hamile kadın aniden sancılanınca şoför Serkan Çetinyoklav hastaneye ulaşmaya çalıştı.
  • 35 yıllık dolmuş şoförü Çetinyoklav, Buca-Bornova hattında çalışırken hamile yolcunun durumunu fark edip özel hastaneye yöneldi.
  • Hastane bahçesine girildiği sırada doğum başladı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kız bebek dolmuş içinde dünyaya geldi.
  • Doğumun ardından hastaneye alınan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
  • Şoför Çetinyoklav böyle bir olayı ilk kez yaşadığını belirterek bebeğe hayırlı uğurlu olsun dileklerini iletti.

İzmir'in Bornova ilçesinde yolcu dolu bir dolmuşta seyahat eden hamile kadının aniden sancıları tuttu. 35 yıllık şoför Serkan Çetinyoklav'ın zamanla yarıştığı o anlarda, hastane bahçesine girildiği sırada doğum gerçekleşti. Araç içerisinde sağlık ekiplerinin müdahalesiyle dünyaya gelen kız bebek ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadın dolmuşta doğum yaptı. (Fotoğraflar İHA ve DHA'ya aittir.)

DOLMUŞTA PANİK ANLARI

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kazımdirik Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Buca-Bornova hattında çalışan 35 yıllık dolmuş şoförü Serkan Çetinyoklav (54), 35 M 8651 plakalı aracındaki hamile yolcunun sancısının başladığını fark etti. Çetinyoklav, hamile kadını acil servise yetiştirmeye çalışırken, araçtaki diğer yolculardan da yardım istedi. Özel bir hastanenin önüne gelen Çetinyoklav, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

BEBEK ARAÇTA DOĞDU

Ekipler, dolmuşa geldiği sırada doğumu başlayan kadın, sağlıkçıların yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından hastanede tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Dolmuş şoförü Serkan Çetinyoklav.

'DOLMUŞÇULAR KİMSEYİ YOLDA BIRAKMAZ'

Olayı anlatan Çetinyoklav, dolmuşçuların yardımsever olduğunu vurgulayarak, "Aracıma hamile bir kadın bindi. Yaklaşık 5 dakika sonra rahatsızlandı. Doğumun başladığını söyleyen yolcum yardım istedi. Hastaneye yetiştirmeye çalıştım ama doğum aracımda gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun demek isterim. Dolmuşçular kimseyi yolda bırakmaz. Böyle bir olayı ilk defa yaşadım, bana nasip oldu" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler