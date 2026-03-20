İzmir'in Bornova ilçesinde yolcu dolu bir dolmuşta seyahat eden hamile kadının aniden sancıları tuttu. 35 yıllık şoför Serkan Çetinyoklav'ın zamanla yarıştığı o anlarda, hastane bahçesine girildiği sırada doğum gerçekleşti. Araç içerisinde sağlık ekiplerinin müdahalesiyle dünyaya gelen kız bebek ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DOLMUŞTA PANİK ANLARI
Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kazımdirik Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Buca-Bornova hattında çalışan 35 yıllık dolmuş şoförü Serkan Çetinyoklav (54), 35 M 8651 plakalı aracındaki hamile yolcunun sancısının başladığını fark etti. Çetinyoklav, hamile kadını acil servise yetiştirmeye çalışırken, araçtaki diğer yolculardan da yardım istedi. Özel bir hastanenin önüne gelen Çetinyoklav, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
BEBEK ARAÇTA DOĞDU
Ekipler, dolmuşa geldiği sırada doğumu başlayan kadın, sağlıkçıların yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından hastanede tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
'DOLMUŞÇULAR KİMSEYİ YOLDA BIRAKMAZ'
Olayı anlatan Çetinyoklav, dolmuşçuların yardımsever olduğunu vurgulayarak, "Aracıma hamile bir kadın bindi. Yaklaşık 5 dakika sonra rahatsızlandı. Doğumun başladığını söyleyen yolcum yardım istedi. Hastaneye yetiştirmeye çalıştım ama doğum aracımda gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun demek isterim. Dolmuşçular kimseyi yolda bırakmaz. Böyle bir olayı ilk defa yaşadım, bana nasip oldu" dedi.