Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün hazırladığı 2025 raporuna göre dünyada yaklaşık 673 milyon kişi açlıkla mücadele ederken, her dört çocuktan biri yeterli beslenemediği için gelişim geriliği yaşıyor. Raporda ayrıca gıdanın artık küresel ölçekte stratejik bir güç unsuru haline geldiği, yükselen fiyatlar ve tedarik sorunlarının ülkelerin hem iç dengelerini hem de dış politikalarını etkilediği vurgulanıyor.
2030'DA AÇLIK ALARMI: 512 MİLYON KİŞİ RİSK ALTINDA
Küresel gıda güvenliği sorunu, önümüzdeki yıllarda da dünyanın en kritik meselelerinden biri olmaya devam edecek. Uzmanlara göre 2030 yılında yaklaşık 512 milyon insanın açlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor. Bu kitlenin yaklaşık yüzde 60'ının Afrika kıtasında yaşayacağı tahmin ediliyor. Açlık, kıtlık ve gıda arzındaki aksaklıklar yalnızca insani bir kriz değil, aynı zamanda ülkelerin ulusal güvenliğini etkileyen stratejik bir risk olarak değerlendiriliyor.
YARIM ASIRLIK HEDEFLERE RAĞMEN AÇLIK SÜRÜYOR
1974 yılında Roma'da düzenlenen Dünya Gıda Konferansı'nda dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, kısa süre içinde açlığın ortadan kaldırılabileceğine dair umut verici açıklamalar yapmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 50 yıla rağmen bu hedeflere ulaşılamadı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayımladığı "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2025" raporu, küresel açlık sorununun halen ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koyuyor.
Rapora göre dünya genelinde ortalama 673 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Ayrıca her dört çocuktan biri büyüme geriliği yaşıyor.
KÜRESEL KRİZLER GIDAYA ERİŞİMİ ZORLAŞTIRIYOR
Son yıllarda yaşanan savaşlar, ekonomik yaptırımlar, ticaret kısıtlamaları ve iklim değişikliğinin etkileri, milyonlarca insanın gıdaya ulaşmasını zorlaştırıyor. Raporda, gıdanın artık 21. yüzyılda bir "jeopolitik baskı aracı"haline geldiği vurgulanıyor. Artan fiyatlar, tedarik zinciri sorunları ve ithalata bağımlılık, ülkelerin hem iç istikrarını hem de dış politika tercihlerini doğrudan etkiliyor.
2024 VERİLERİ: AÇLIKTA SINIRLI GERİLEME
FAO verilerine göre 2024 yılında dünya genelinde açlık çeken kişi sayısı 638 ila 720 milyon arasında değişiyor. Ortalama rakam 673 milyon olarak kaydedilirken, bu sayının 2022'ye kıyasla 22 milyon azaldığı belirtiliyor. Ancak bu düşüşe rağmen açlık hâlâ küresel nüfusun yaklaşık yüzde 8'ini etkiliyor.
Bölgesel dağılım incelendiğinde:
Afrika'da yaklaşık 307 milyon kişi (nüfusun %20,2'si),
Asya'da 323 milyon kişi (%6,7),
Latin Amerika ve Karayipler'de 34 milyon kişi (%5,1)
açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
SAĞLIKLI BESLENME DAHA PAHALI HALE GELİYOR
Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise sağlıklı beslenmenin maliyetindeki artış. 2019'da 2,76 milyar olan sağlıklı gıdaya erişemeyen kişi sayısı 2024'te 2,60 milyara gerilese de, beslenme maliyetleri yükselmeye devam ediyor.
Afrika'da sağlıklı beslenemeyenlerin sayısı 1 milyarı aşarken, düşük gelirli ülkelerde nüfusun yaklaşık yüzde 72'si dengeli bir diyete ulaşamıyor.
AÇLIK HARİTASI: EN KRİTİK BÖLGELER
FAO'nun interaktif haritası, açlığın özellikle Sahra Altı Afrika'da yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Bazı ülkelerde yetersiz beslenme oranları oldukça yüksek seviyelerde:
Somali: %53,2
Madagaskar: %39,5
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: %38,5
Zambiya: %37,2
Kenya: %36,8
Orta Doğu'da çatışmaların etkisiyle Suriye'de açlık oranı %39'a ulaşırken, Asya'da Afganistan (%28,1) ve Pakistan (%16,5) dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Latin Amerika'da ise Haiti (%54,2) en yüksek oranlardan birine sahip.
Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye'de ise açlık oranları genel olarak yüzde 2,5'in altında seyrediyor.
GIDA KRİZİ VE GÜVENLİK BAĞLANTISI
Uzmanlara göre gıda güvenliği yalnızca bir beslenme meselesi değil; su ve enerji güvenliğiyle de doğrudan bağlantılı. FAO yetkilileri, gıda tedarikinde yaşanacak aksaklıkların toplumsal huzursuzluklara ve hatta çatışmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.
Gıda üretimi için suya, enerji üretimi için ise çoğu zaman yine suya ihtiyaç duyulduğunu belirten uzmanlar, kaynakların dünya genelinde eşit dağılmamasının bu krizi daha da derinleştirdiğini vurguluyor.
KÜRESEL MÜCADELE ŞART
Veriler, açlıkla mücadelenin yalnızca tarımsal üretimi artırmakla sınırlı olmadığını; ekonomik eşitsizliklerin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve barış ortamının sağlanması gibi çok boyutlu çözümler gerektirdiğini gösteriyor. 2030 hedeflerine yaklaşılırken, küresel iş birliği her zamankinden daha kritik bir rol oynuyor.