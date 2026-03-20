Somali yüzde 53,2 ile en yüksek açlık oranına sahipken, Haiti yüzde 54,2, Suriye yüzde 39 ve Madagaskar yüzde 39,5 oranlarıyla takip ediyor.

Afrika'da 307 milyon kişi, Asya'da 323 milyon kişi ve Latin Amerika ile Karayipler'de 34 milyon kişi açlık çekiyor.

2030 yılında 512 milyon insanın açlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor ve bu kitlenin yüzde 60'ının Afrika kıtasında yaşayacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2025 raporuna göre dünyada 673 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor ve her dört çocuktan biri yetersiz beslenme nedeniyle gelişim geriliği yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün hazırladığı 2025 raporuna göre dünyada yaklaşık 673 milyon kişi açlıkla mücadele ederken, her dört çocuktan biri yeterli beslenemediği için gelişim geriliği yaşıyor. Raporda ayrıca gıdanın artık küresel ölçekte stratejik bir güç unsuru haline geldiği, yükselen fiyatlar ve tedarik sorunlarının ülkelerin hem iç dengelerini hem de dış politikalarını etkilediği vurgulanıyor.

Küresel gıda güvenliği sorunu, önümüzdeki yıllarda da dünyanın en kritik meselelerinden biri olmaya devam edecek. Uzmanlara göre 2030 yılında yaklaşık 512 milyon insanın açlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor. Bu kitlenin yaklaşık yüzde 60'ının Afrika kıtasında yaşayacağı tahmin ediliyor. Açlık, kıtlık ve gıda arzındaki aksaklıklar yalnızca insani bir kriz değil, aynı zamanda ülkelerin ulusal güvenliğini etkileyen stratejik bir risk olarak değerlendiriliyor.

YARIM ASIRLIK HEDEFLERE RAĞMEN AÇLIK SÜRÜYOR

1974 yılında Roma'da düzenlenen Dünya Gıda Konferansı'nda dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, kısa süre içinde açlığın ortadan kaldırılabileceğine dair umut verici açıklamalar yapmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 50 yıla rağmen bu hedeflere ulaşılamadı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayımladığı "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2025" raporu, küresel açlık sorununun halen ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koyuyor.

Rapora göre dünya genelinde ortalama 673 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Ayrıca her dört çocuktan biri büyüme geriliği yaşıyor.