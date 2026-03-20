Esenler'de TEM Otoyolu yan yolda seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması olası bir faciayı önledi.
YANGIN MOTOR BÖLÜMÜNDE BAŞLADI
Yangın, saat 23.00 sıralarında Edirne istikametinde ilerleyen 34 PKB 757 plakalı yolcu otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.
EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.
OTOBÜSTE YOLCU BULUNMADI
Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde, yangın sırasında otobüste yolcu olmadığı tespit edildi. Otobüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede oluşan trafik yoğunluğu kademeli olarak normale döndü. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.