CANLI YAYIN
Geri

Esenler’de yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Esenler’de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. Yolcu bulunmayan otobüste yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Esenler'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsü tamamen yandı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
  • Sürücünün, motor kısmından başlayan yangını fark edip aracı emniyet şeridine çekmesiyle otobüs tahliye edildi.
  • Yapılan incelemede, yangın sırasında otobüste yolcu bulunmadığı tespit edildi.
  • İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü.
  • Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Esenler'de TEM Otoyolu yan yolda seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

Seyir halindeki otobüs alev aldı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

YANGIN MOTOR BÖLÜMÜNDE BAŞLADI

Yangın, saat 23.00 sıralarında Edirne istikametinde ilerleyen 34 PKB 757 plakalı yolcu otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.

OTOBÜSTE YOLCU BULUNMADI

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde, yangın sırasında otobüste yolcu olmadığı tespit edildi. Otobüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede oluşan trafik yoğunluğu kademeli olarak normale döndü. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

