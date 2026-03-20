İstanbul'da bayramın birinci günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) Yağmurun da etkili olduğu kentte, özellikle mezarlık çevrelerinde trafik yoğunluğu arttı. Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar da toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarının birçok noktasında araçlar yavaş ilerliyor.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki yönden girişinde yoğunluk gözleniyor.