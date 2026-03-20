Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada bağlı 5 tekne alevlere teslim oldu. Yalıkavak Marina'da bağlı teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

Rüzgarla büyüyen yangın, yandaki diğer teknelere de sıçradı. Kısa süre içerisinde 5 tekne alevler içerisinde kaldı.



İhbarın ardından karadan itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık; denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.