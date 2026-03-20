Bodrum'da milyonlar yandı: Tekneler alev alev!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada bağlı teknelerde yangın çıktı. İhbarın ardından karadan itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık; denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada bağlı 5 tekne alevlere teslim oldu.

Yalıkavak Marina'da bağlı teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

Bodrum'da marinada demirli 5 motoryat alevlere teslim oldu (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

5 TEKNE ALEVLER İÇİNDE KALDU

Rüzgarla büyüyen yangın, yandaki diğer teknelere de sıçradı. Kısa süre içerisinde 5 tekne alevler içerisinde kaldı.

İhbarın ardından karadan itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık; denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.

Boyları yaklaşık 20 metre civarındaki teknelerdeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kuvvetli rüzgarla zaman zaman büyüyen alevler, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

