Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Antalya'nın Kepez ilçesi Gaziler Kırsal Mahallesi'nde gece yarısı prefabrik bir evde çıkan yangında 5 çocuk ve anneleri olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet'in 7 aylık hamile olduğu belirlendi.

Yangında ölen çocukların isimleri Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7) ve İman Ahmet (5) olarak açıklandı.

Yangından yaralı kurtulan 3 kişiden 2'si Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece yarısı bir prefabrik yapıda çıkan yangın, büyük bir trajediye yol açtı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan anne ve 5 çocuğu hayatını kaybederken, hamile olduğu öğrenilen annenin dramı yürekleri dağladı.

GECE YARISI ALEVLER YÜKSELDİ Yangın, saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple prefabrik yapıda başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.