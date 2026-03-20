Antalya'nın Kepez ilçesinde gece yarısı bir prefabrik yapıda çıkan yangın, büyük bir trajediye yol açtı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan anne ve 5 çocuğu hayatını kaybederken, hamile olduğu öğrenilen annenin dramı yürekleri dağladı.
GECE YARISI ALEVLER YÜKSELDİ
Yangın, saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple prefabrik yapıda başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
5 ÇOCUK CAN VERDİ, ANNE HAMİLEYDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, evde bulunan Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7) ve İman Ahmet (5) ile anne Leyla Ahmet (25) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet'in 7 aylık hamile olduğu öğrenilmesi acıyı ikiye katladı.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yangından yaralı olarak kurtulan 3 kişiden 2'si, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.