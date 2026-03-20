Antalya'da prefabrik ev alevlere teslim oldu: 7 aylık hamile anne ve 5 çocuğu can verdi

Antalya'da prefabrik bir evde çıkan yangında 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. 7 aylık hamile olduğu öğrenilen anne ve çocuklarından geriye acı bir tablo kaldı.

Antalya'da prefabrik ev alevlere teslim oldu: 7 aylık hamile anne ve 5 çocuğu can verdi
  • Antalya'nın Kepez ilçesi Gaziler Kırsal Mahallesi'nde gece yarısı prefabrik bir evde çıkan yangında 5 çocuk ve anneleri olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.
  • Hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet'in 7 aylık hamile olduğu belirlendi.
  • Yangında ölen çocukların isimleri Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7) ve İman Ahmet (5) olarak açıklandı.
  • Yangından yaralı kurtulan 3 kişiden 2'si Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece yarısı bir prefabrik yapıda çıkan yangın, büyük bir trajediye yol açtı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan anne ve 5 çocuğu hayatını kaybederken, hamile olduğu öğrenilen annenin dramı yürekleri dağladı.

Antalya’da yangın dehşeti: Hamile anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti!

Antalya'da prefabrik ev alevlere teslim oldu: 7 aylık hamile anne ve 5 çocuğu can verdi-2

GECE YARISI ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple prefabrik yapıda başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Antalya'da prefabrik ev alevlere teslim oldu: 7 aylık hamile anne ve 5 çocuğu can verdi-3

5 ÇOCUK CAN VERDİ, ANNE HAMİLEYDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, evde bulunan Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7) ve İman Ahmet (5) ile anne Leyla Ahmet (25) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet'in 7 aylık hamile olduğu öğrenilmesi acıyı ikiye katladı.

Antalya'da prefabrik ev alevlere teslim oldu: 7 aylık hamile anne ve 5 çocuğu can verdi-4

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yangından yaralı olarak kurtulan 3 kişiden 2'si, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.

