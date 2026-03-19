Mersin'in Nusratiye Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu eşi Abdulmuti Abdi (34) ile tartışan 26 yaşındaki Shaimas Abdi, çocuklarının evde olduğu sırada göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olay yerinde gözaltına alınan katil zanlısı emniyete götürülürken, talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Olay, 21.50 sıralarında ilçeye bağlı Nusratiye Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan çift arasında tartışma çıktı.
ÇOCUKLARI EVDEYKEN DEHŞETİ YAŞATTI
Yatak odasında yaşanan arbede sırasında Abdulmuti Abdi, iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla eşi Shaımas Abdi'yi göğsünden yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görelilerinin yaptığı kontrolde çocuklarının evde olduğu sırada eşi tarafından bıçaklanan Shaımas Abdi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri evde bulunan Abdulmuti Abdi'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniye götürülürken çiftin çocukları da koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.