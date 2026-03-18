DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA BAHANESİYLE MARKETTEN KOLİ BANDI ALDI

Olay öncesi markete gelen şüphelilerden birinin koli bandı aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, market sahibinin 'Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız siz?'sorusuna cevap veren çocuk şüphelinin 'Bir tane arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz abi'dediği anlar yer aldı.

OLAYI PLANLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Marketin güvenlik kamerasında yer alan görüntülerde market sahibinin koli bandı almaya gelen çocuk şüpheliye 'Çocuğu mu bantlayacaksınız ?' sorusu üzerine şüphelinin'Evet'diyerek marketten ayrıldığı anlar yer aldı.