İstanbul’un bitmeyen çilesi I İETT otobüsü Beykoz’da direğe çarptı: 4 yaralı

İstanbul Beykoz'da bu sabah yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüs içerisinde bulunan 4 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un bitmeyen çilesi I İETT otobüsü Beykoz’da direğe çarptı: 4 yaralı
  • İstanbul Beykoz Göksu Mahallesi'nde yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı.
  • Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Kaza sabah saat 07:20 sıralarında Kurabiye Sokak'ta meydana geldi.
  • Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adı sık sık kazalarla anılan İETT otobüsleri, İstanbul trafiğinde korku salmaya devam ediyor. İstanbul Beykoz'da yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı İETT otobüsü kayarak aydınlatma direğine çarptı.

Beykoz'da yağış kazayı getirdi: İETT otobüsü direğe çarptı 4 yaralı

İstanbul Beykoz'da İETT otobüsü direğe çarptı. Otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

İETT OTOBÜSÜ KAYDI

Kaza, saat 07:20 sıralarında Göksu Mahallesi Kurabiye Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 NCV 021 plakalı İETT otobüsünün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İstanbul’un bitmeyen çilesi I İETT otobüsü Beykoz’da direğe çarptı: 4 yaralı-3

4 YOLCU YARALANDI

Otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

