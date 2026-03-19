İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Türker Erdoğan, iddiaya göre bir çocuk annesi Tunuslu eşi Fouzıa Frıouı'nın Türkçe öğrenmesine izin vermedi. Kadın sadece market alışverişi ve çocuğunu okula götürmek için evden dışarı çıkabildi. Frıouı evde uyuduğu sırada Türker Erdoğan, eşinin telefonunu alarak banka hesabına girdi. Hesaptaki 170 bin lirayı kendi hesabına transfer eden Erdoğan, evdeki kişisel eşyalarını da yanına alarak evi terk etti. Uyandığında telefonuna gelen bildirimleri gören Fouzıa Frıouı, kızı Açelya'nın okuldan dönmesiyle durumu fark etti.

2 MİLYON LİRA KAYBETTİ

Bankaya giden anne-kız, paranın Türker E. tarafından kendi hesabına aktarıldığını öğrendi. Eve gelen ev sahibi, 3 aydır kiranın ödenmediğini ve Türker Erdoğan'ın evi boşaltacağına dair tahliye taahhütnamesi imzaladığını belirterek, ailenin 2 gün içinde evi boşaltmasını istedi. Fouzıa Frıouı, "Kocam telefondan kumar oynuyordu. 1 yıl önce 2 milyon lira kumarda kaybetti" dedi.