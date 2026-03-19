CANLI YAYIN
Geri

Kumar batağında eş vurgunu! 170 bin lirayı çekip evi terk etti

Kumar bağımlısı Türker Erdoğan, Tunuslu eşi Fouzia Frıouı’nın içerisinde 170 bin lira bulunan banka hesabını boşaltıp kaçtı. Eşinin tahliye taahhütnamesini de imzaladığını söyleyen kadın, “Ev sahibi evden çıkarıyor. Çocuğumla birlikte nereye gideceğim” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Türker Erdoğan, iddiaya göre bir çocuk annesi Tunuslu eşi Fouzıa Frıouı'nın Türkçe öğrenmesine izin vermedi. Kadın sadece market alışverişi ve çocuğunu okula götürmek için evden dışarı çıkabildi. Frıouı evde uyuduğu sırada Türker Erdoğan, eşinin telefonunu alarak banka hesabına girdi. Hesaptaki 170 bin lirayı kendi hesabına transfer eden Erdoğan, evdeki kişisel eşyalarını da yanına alarak evi terk etti. Uyandığında telefonuna gelen bildirimleri gören Fouzıa Frıouı, kızı Açelya'nın okuldan dönmesiyle durumu fark etti.

2 MİLYON LİRA KAYBETTİ
Bankaya giden anne-kız, paranın Türker E. tarafından kendi hesabına aktarıldığını öğrendi. Eve gelen ev sahibi, 3 aydır kiranın ödenmediğini ve Türker Erdoğan'ın evi boşaltacağına dair tahliye taahhütnamesi imzaladığını belirterek, ailenin 2 gün içinde evi boşaltmasını istedi. Fouzıa Frıouı, "Kocam telefondan kumar oynuyordu. 1 yıl önce 2 milyon lira kumarda kaybetti" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler