İstanbul'da geçirdiği iki gün boyunca yoğun ilgiyle karşılanan Dr. Maye Musk'ın ziyareti, yalnızca bir kitap tanıtım programı olmanın ötesine geçerek güçlü kadınların ve genç okurların bir araya geldiği unutulmaz bir buluşmaya dönüştü.
Teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden Elon Musk'ın annesi olarak tanınsa da kendi başarı hikâyesiyle küresel bir ilham kaynağına dönüşen Dr. Maye Musk, yıllara meydan okuyan enerjisi, ilham veren yaşam hikâyesi, sıcak tavırları ve samimi sohbetiyle İstanbul'da iz bıraktı.
İLK GÜN: GÜÇLÜ KADINLARLA İLHAM VEREN BİR SOHBET
Dr. Maye Musk'ın İstanbul programının ilk durağı, CVK Park Bosphorus Otel'de D&R, Destek Yayınları ve Şamdan Dergisi iş birliğiyle düzenlenen özel davet oldu. Davete; Pınar Hotiç, Aylin İşcan Yener, Yağmur Kalyoncu, Aslıgül Atasagun, Banu Sağanak Erten, Şahika Ercümen, Murat & Nihan Aygen, Mine Kalpakçıoğlu, Suzan Sabancı, Ayşe Tolga, İpek Dağıstanlı, Melda Kamhi Kosif, Mehmet Zihni Sungur, D&R Genel Müdürü Hakan Kayaman, Destek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu ve Şamdan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Cankurt'un yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok davetli ile Türkiye ziyareti boyunca Musk'ın stilini üstlenen tasarımcı Arzu Kaprol da katıldı.
Hayat hikâyesinden kesitler paylaşarak konuklara yalnızca başarılarını değil, zorluklarla dolu dönemlerde yeniden ayağa kalkma cesaretini de anlatan Musk, modellik kariyerinden sağlıklı yaşam felsefesine, annelik deneyiminden finansal zorluklarla geçen yıllarına dair birçok soruyu yanıtladı.
Tek başına üç çocuk büyüttüğü yıllarda ikinci el kıyafetlerle çocuklarını giydirdiğini, diyetisyenlik bilgisini ise uygun maliyetli ama besleyici yemeklerle aile yaşamına taşıdığını paylaştı. Tüm bu zorlukların kendisine plan yapmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Musk'ın içten sözleri ve samimi tavırları, davete katılan pek çok kadının kalbine dokundu.
Yaşlanmayı bir kayıp değil bir kazanım olarak gördüğünü ifade eden Musk, bugün sahip olduğu özgüveni ve deneyimi gençlik yıllarına tercih ettiğini belirterek konuklara şu mesajı verdi: "Başkalarının rüzgârıyla savrulan bir yaprak olmayın. Kendi rüzgârınızda ilerleyin. Mutlaka bir planınız ve amacınız olsun."
İKİNCİ GÜN: MAYE MUSK, TÜRKİYE'DE İLK VE SADECE D&R OKURLARIYLA BULUŞTU
İstanbul programının ikinci gününde Dr. Maye Musk, D&R Kanyon mağazasında düzenlenen söyleşi ve imza günü kapsamında bu kez ilk kez Türk okurlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte özellikle gençlerin ilgisi dikkat çekti. İstanbul'un yanı sıra farklı şehirlerden gelen okurlar da Musk ile buluşabilmek için etkinliğe katıldı. Söyleşi boyunca gençlere deneyimlerinden yola çıkarak önemli tavsiyelerde bulunan Musk, beş dil bildiğini, hayatı boyunca çok çalıştığını ve acımasız eleştiriler karşısında her zaman gülümsemeyi seçtiğini anlattı. Maye Musk, "Hata yapmaktan asla korkmayın. Gençken çok sıkı çalışmam gerekiyordu. Ama bunun için kendimi hiç suçlu hissetmedim. Hata da yaptım. Ve çok zor günler geçirdim. Bu zamanlarsa hayatımın en öğretici dönemleriydi. Siz de hayatta her zaman yapabildiğinizin en iyisini yapmaya çalışın ve mutlu olmayı seçin" sözleriyle gençlerden büyük alkış aldı.
"EN BÜYÜK ZENGİNLİK SAĞLIK VE MUTLULUKTUR"
Söyleşide kendisine yöneltilen, "sizce hayatta en önemli şey nedir?"sorusuna Musk; "Çok hata yapacaksınız ama bunları önemseyip takılmayın ve yolunuza devam edin. Mutluysanız akışta kalın, mutsuzsanız bazı şeylerden vazgeçebilmek için plan yapmaya başlayın. Çünkü hayatın gerçek anlamı mutluluktur. Benim için asıl zenginlik sağlık ve mutluluktur"cevabını verdi.
"AYNI ANDA BEŞ İŞTE BİRDEN ÇALIŞTIM"
Geçmiş yaşam deneyimlerinden de bahseden Dr. Maye Musk, büyük beden modelliği yaptığı yıllarda üç çocuğu Elon, Kimbal ve Tosca'yı sık sık katıldığı defilelere götürdüğünü anlattı: "Kanada doğumlu olmaları sayesinde çocukların Kanada pasaportu alabilmesi, bizim için yeni bir hayatın kapısını araladı. Elon, 18 yaşında Kanada'ya gitti ve ardından Kimbal ile Tosca. Ben de yıllarca kurduğum düzeni geride bırakarak Kanada'da adeta sıfırdan bir hayat kurdum. Bu süreçte aynı anda beş işte birden çalıştım. Toronto Üniversitesi'nde araştırma görevlisi oldum, haftada iki gün beslenme dersleri verdim, modellik yaptım, konferanslar düzenledim ve diyetisyen muayenehanemi yönettim. Çocuklar ise burs kazanabilmek için yoğun bir çalışma temposuyla eğitimlerine devam etti. Bugün Elon, teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden biri, Kimbal sürdürülebilir tarım ve beslenme alanında tanınan bir girişimci, Tosca ise sinema dünyasında başarılı bir yapımcı olarak kariyerine devam ediyor."
"70'Lİ YAŞLARIMI 20'Lİ YAŞLARIMA TERCİH EDİYORUM"
Maye Musk, sıkça kendisine yöneltilen "formunuzu ve güzelliğinizi neye borçlusunuz?"sorusuna verdiği; "Sağlıklı yaşamı hayatımın merkezine koydum. Enerjimi iyi beslenmeye, düzenli yürüyüşe ve insanlarla kurduğum sevgi bağına borçluyum. Yaşlanmayı bir kayıp değil bir kazanım olarak görüyorum. Çünkü biliyorum ki, sen zaman ile iyi geçinirsen, zaman da sana iyi davranır. Bugün 70'li yaşlarımdaki bu güçlü ve özgür halimi, 20'li yaşlarındaki tecrübesiz gençlik yıllarıma tercih ediyorum"cevabı ile herkesin kalbine dokundu.
İstanbul'da geçirdiği iki gün boyunca sıcak tavırları, enerjisi ve ilham veren mesajlarıyla hafızalara kazınan Maye Musk'ın ziyareti; kitapların insanları bir araya getiren gücünü bir kez daha ortaya koyarken, güçlü kadınların dayanışması ve gençlerin ilham arayışı açısından da son derece keyifli ve değerli bir buluşmaya dönüştü