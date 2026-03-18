Yaşlanmayı bir kayıp değil bir kazanım olarak gördüğünü ifade eden Musk, bugün sahip olduğu özgüveni ve deneyimi gençlik yıllarına tercih ettiğini belirterek konuklara şu mesajı verdi: "Başkalarının rüzgârıyla savrulan bir yaprak olmayın. Kendi rüzgârınızda ilerleyin. Mutlaka bir planınız ve amacınız olsun."

İKİNCİ GÜN: MAYE MUSK, TÜRKİYE'DE İLK VE SADECE D&R OKURLARIYLA BULUŞTU İstanbul programının ikinci gününde Dr. Maye Musk, D&R Kanyon mağazasında düzenlenen söyleşi ve imza günü kapsamında bu kez ilk kez Türk okurlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte özellikle gençlerin ilgisi dikkat çekti. İstanbul'un yanı sıra farklı şehirlerden gelen okurlar da Musk ile buluşabilmek için etkinliğe katıldı. Söyleşi boyunca gençlere deneyimlerinden yola çıkarak önemli tavsiyelerde bulunan Musk, beş dil bildiğini, hayatı boyunca çok çalıştığını ve acımasız eleştiriler karşısında her zaman gülümsemeyi seçtiğini anlattı. Maye Musk, "Hata yapmaktan asla korkmayın. Gençken çok sıkı çalışmam gerekiyordu. Ama bunun için kendimi hiç suçlu hissetmedim. Hata da yaptım. Ve çok zor günler geçirdim. Bu zamanlarsa hayatımın en öğretici dönemleriydi. Siz de hayatta her zaman yapabildiğinizin en iyisini yapmaya çalışın ve mutlu olmayı seçin" sözleriyle gençlerden büyük alkış aldı.

"EN BÜYÜK ZENGİNLİK SAĞLIK VE MUTLULUKTUR" Söyleşide kendisine yöneltilen, "sizce hayatta en önemli şey nedir?"sorusuna Musk; "Çok hata yapacaksınız ama bunları önemseyip takılmayın ve yolunuza devam edin. Mutluysanız akışta kalın, mutsuzsanız bazı şeylerden vazgeçebilmek için plan yapmaya başlayın. Çünkü hayatın gerçek anlamı mutluluktur. Benim için asıl zenginlik sağlık ve mutluluktur"cevabını verdi.

"AYNI ANDA BEŞ İŞTE BİRDEN ÇALIŞTIM" Geçmiş yaşam deneyimlerinden de bahseden Dr. Maye Musk, büyük beden modelliği yaptığı yıllarda üç çocuğu Elon, Kimbal ve Tosca'yı sık sık katıldığı defilelere götürdüğünü anlattı: "Kanada doğumlu olmaları sayesinde çocukların Kanada pasaportu alabilmesi, bizim için yeni bir hayatın kapısını araladı. Elon, 18 yaşında Kanada'ya gitti ve ardından Kimbal ile Tosca. Ben de yıllarca kurduğum düzeni geride bırakarak Kanada'da adeta sıfırdan bir hayat kurdum. Bu süreçte aynı anda beş işte birden çalıştım. Toronto Üniversitesi'nde araştırma görevlisi oldum, haftada iki gün beslenme dersleri verdim, modellik yaptım, konferanslar düzenledim ve diyetisyen muayenehanemi yönettim. Çocuklar ise burs kazanabilmek için yoğun bir çalışma temposuyla eğitimlerine devam etti. Bugün Elon, teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden biri, Kimbal sürdürülebilir tarım ve beslenme alanında tanınan bir girişimci, Tosca ise sinema dünyasında başarılı bir yapımcı olarak kariyerine devam ediyor."