İstanbul Çekmeköy'de trafikte çıkan tartışmada 34 MVP 598 plakalı otomobil sürücüsü, aracıyla motosikletli kuryenin ayağının üzerinden geçip kaçtı. Bağırarak yere düşen kurye hastaneye kaldırıldı. Bilindiği üzere yeni trafik kanunlarına göre saldırgan sürücülere 180 bin lira ceza uygulanıyor. Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınıp, araçlar 30 günlüğüne men ediliyor.

Bu caniyi 180 bin lira kesmez! Çekmeköy'de trafik kavgası: Önce "O videoyu sil" dedi sonra ezip kaçtı

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürürlüğe girdi.

Kanunla beraber saldırgan sürücülere 180 bin lira ceza uygulanmaya başladı. Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınıp, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Caydırıcı cezaların uygulandığı şu günlerde İstanbul Çekmeköy'de skandal görüntüler kayıtlara geçti. 34 MVP 598 plakalı otomobilin sürücüsü ile motosikletli kurye arasında tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki itişme ve küfürleşmenin yaşandığı olay, kuryenin kask kamerasıyla kayda alındı.

KURYENİN AYAKLARINI EZDİ!

Kurye "Elimde video var, karakolda görüşeceğiz seninle." derken, aracına binen sürücü otomobili kuryenin üzerine sürdü.

Bağırarak yere düşen kuryenin ayaklarının ezildiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla"Bun caniyi 180 bin lira kesmez. Ömür boyu trafikten men edilsin" yorumları yapıldı.


