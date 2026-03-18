Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürürlüğe girdi. Kanunla beraber saldırgan sürücülere 180 bin lira ceza uygulanmaya başladı. Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınıp, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi.





Caydırıcı cezaların uygulandığı şu günlerde İstanbul Çekmeköy'de skandal görüntüler kayıtlara geçti. 34 MVP 598 plakalı otomobilin sürücüsü ile motosikletli kurye arasında tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki itişme ve küfürleşmenin yaşandığı olay, kuryenin kask kamerasıyla kayda alındı.