Adana'nın Kozan ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında tören düzenledi. Törende, 1981 yılında şehit olan Hakkı Bulduk'un kızı Dürdane Tutar, kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Şehit kızından anlamlı mesaj: ʺBu millet şehidini unutturmazʺ BABASI ŞEHİT DÜŞTÜĞÜNDE ANNE KARNINDAYDI Babası şehit düştüğünde henüz anne karnında beş aylık olduğunu belirten Tutar, iki ağabeyiyle birlikte yetim büyüdüğünü söyledi.

Babasının sesini hiç duymadığını, elini hiç tutamadığını dile getiren Tutar, buna rağmen onun onurunu ve mirasını yüreğinde büyüttüğünü ifade etti. Şehit evladı olmanın taşıdığı anlamı anlatan Tutar, "Bizim hikayemiz eksik değildir, tamamlanmamış bir fedakarlığın adıdır" dedi.