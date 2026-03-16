Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yangın: İnceleme başlatıldı

İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde 4’üncü katta bulunan sterilizasyon cihazında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Çalışanların ihbarı üzerine hastanedeki kişiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi:
  • Kağıthane'de bulunan İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin 4. katındaki sterilizasyon cihazında yangın çıktı.
  • Dumanları gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek kattakileri tahliye etti.
  • İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek duman tahliyesi yaptı.
  • Kontrol altına alınan yangınla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin 4'üncü katından dumanlar yükseldi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yangın paniği. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kağıthane ilçesinde bulunan İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin 4. katında bulunan sterilizasyon cihazında yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, katta bulunanları uyarıp tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürmesinin ardından duman tahliyesi yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

